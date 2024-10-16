傳佘詩曼拍鍾澍佳監製《正義女神Themis》　早前受訪指睇緊新劇本

視后佘詩曼（阿佘）去年憑主演台慶劇《新聞女王》所飾演Man姐一角，深受觀眾歡迎和愛戴，在香港及內地的廣告代言接不停手，人氣指數爆燈！最近監製鍾澍佳在社交網分享了一張有關新劇《正義女神Themis》的劇本照片，令到一班劇迷相當好奇劇中的正義女神女主角到底是誰負責演出？有報道指張可頤較早前因為工作檔期問題，臨時婉拒參演《巨塔之后》，無緣與監製鍾澍佳合作，所以今次《正義女神Themis》的女主角會再次邀請張可頤參演，不過也有消息傳阿佘會接拍這套新劇。

阿佘去年憑着主演台慶劇《新聞女王》所飾演Man姐一角，深受觀眾歡迎和愛戴。（《新聞女王》微博圖片）

張可頤近年鮮有推出新作品。（視覺中國）

阿佘早前受訪指睇緊新劇本

阿佘曾經多次上節目透露從演27年從來未試過拍律師劇，對於這一種題材的劇本相當有興趣。上月阿佘分別在香港出席兩個公開活動時透露最近收到新劇本，對於題材相當有興趣，她坦言:「未睇啱，仲睇緊，但係都好吸引。好似話拍攝要10月尾，就可能到出年年頭，或者今年年尾，有可能要少少緊接《新聞女王2》，等我睇晒劇本先。」網民對於阿佘的回應，則認為阿佘所指的劇本正是《正義女神Themis》，並紛紛留言寫上：「佘詩曼吧，她說自己很想演一次律師」、「她（阿佘）之前採訪好像有說遇到一個不錯的本子（劇本）！」

阿佘上月受訪指睇緊新劇本。（張祖銘攝）

網民認為阿佘所指的劇本正是《正義女神Themis》。（小紅書截圖）