胡鴻鈞和吳業坤相識14載「友共情」從未變 　首度合體舉行演唱會

胡鴻鈞 (Hubert)和吳業坤(坤哥)一起參加歌唱比賽晉身演藝圈，一起經歷高山低谷，終於在14 年後一起舉行首個屬於他倆的演唱會，由森立演藝、天人集團主辦及香港人壽贊助之胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW 演唱會-香港站》將於2024年12 月8 日 (星期日) 在麥花臣場館和大家見面，票價分別為 $980 和 $680 ，獨家售票平台KKday 將於10月22日上午10時優先及10月29 日上午10時正式公開發售。



胡鴻鈞和吳業坤轉眼相識14 載。

二人出道至今，一直有不少樂迷十分喜歡二人同台演出。去年他們為「廉政狙擊」劇集主题曲獻聲，翻唱古巨基的經典歌「友共情」得到極大迴響後，再次引起一眾樂迷的呼聲，希望他們能夠推出一場合體的演出。兩子及主辦亦聽到樂迷的聲音，在多方協調下，一同推出《GROW WITH THE FLOW 演唱會-香港站》，並首次以胡鴻鈞 X 吳業坤名義和大家以歌會友。

吳業坤

胡鴻鈞

現距離演唱會舉行日期只餘下一個多月時間，Hubert與坤哥亦和製作團隊一同密切籌備演出，務求在歌單、形象、服飾及相關流程上為觀眾帶來驚喜，讓購票入場的樂迷可以透過他倆精心編排的歌曲及演出，感受到他倆那份經歴了14 年仍未改變的「友共情」。