58歲溫碧霞廣州宣布搞巡唱　唔怕比下去驚現「AI坦己」撐場

由英皇娛樂、恒隆娛樂出品，廣州高輝承辦的《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會》將於11月1日在廣州體育館2號館舉行，昨日（15日）溫碧霞（Irene）現身廣州舉行大型新聞發布會，並宣布12月31日在佛山領南明珠訓練館舉行第二場個唱，與樂迷在除夕夜一起倒數迎接新一年的來臨。

溫碧霞廣州巡唱發布會。

《2024溫碧霞「火玫瑰」巡迴演唱會》發布會吸引數十名內地媒體、網紅及樂評人到場採訪，一班Irene的忠實粉絲亦有到場支持，Irene穿上一襲充滿仙氣的白色長裙亮相，與一眾嘉賓進行巡迴演唱會啟動儀式，場面熱鬧非常。

仙氣十足！

發布會甫開始，主持人就與「AI坦己」互動，AI坦己介紹「火玫瑰」演唱會的一些內容，大讚Irene是一位非常敬業的演員和歌手。這次演唱會製作團隊在美術方面也下足了不少功夫，將運用花、雪、海、火，結合歌曲意境，打造一場極具穿越感的視聽盛宴。

AI坦己

Irene表示：「這次演唱會無論服裝、化妝、舞台、舞蹈、美術設計方面，都融入了時尚元素，包括會有變裝秀、T台秀、結合歌曲美輪美奐的舞美視頻，都能讓大家耳目一新，沉浸在火玫瑰的世界裡，一起穿越前世、今生和來世！」

對於首次在內地舉行演唱會，Irene希望能夠盡自己百倍的努力，從選歌、錄歌、排練再到宣傳，每個環節都力求做到盡善盡美，回饋支持她多年的影迷和歌迷朋友，也希望用自己的表現和心態，感染到大家一起為了美好生活努力。

好有創意。

有指今次演唱會請來一位男神嘉賓？Irene即大賣關子：「暫時先保密，不過說出來大家肯定都認識他，他和我一樣既是演員，也是一位十分努力的歌手，有顏值，也有才華。演唱會上我們還會為大家呈現合作舞台，大家想知道是誰，一定要來演唱會現場。」