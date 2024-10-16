蘇志威劉小慧攜兩女外地潛水　25歲大女蘇君蕎樣子甜美撞樣媽咪

蘇志威與老婆劉小慧1997年結婚至今27年，一直相當甜蜜，閒時與大女蘇君蕎（Yumi）細女蘇靖珺（Ina）一家出外旅行相當寫意。近日他們到外地潛水，大女Yumi分享不少靚相，網民更大讚她遺傳媽咪劉小慧美貌天生麗質。



蘇志威及劉小慧育有兩名女兒。（IG：@winnieswlau）

蘇志威及劉小慧一家感情要好。（IG：@winnieswlau）

一家四口溫馨合照，細女激似龔嘉欣。(IG圖片)

25歲蘇君蕎（Yumi）日前在社交網晒相，跟粉絲分享首次到外地潛水的喜悅，寫道：「第一次真正潛水！之前香港考試嗰啲唔計，大/小確幸一堆，日日勁好天，水又暖又清，又見到好多生物，好多龜龜，仲有三！群！fish tornado！頭兩群係畀我哋練習，第三群我哋都開始習慣水底影相，玩咗好耐，啲魚又肯同我哋玩咁耐，而且兩日架船都係得我哋，好鬆動好寬敞，好玩！！期待下次🤩🤩」更爆料原來媽媽有同行但因驚潛水而四缺一。

蘇君蕎（Yumi）與爸爸蘇志威感情要好。（IG：@yumisokk）

蘇君蕎（Yumi）與爸爸蘇志威感情要好。（IG：@yumisokk）

蘇君蕎（Yumi）與爸爸蘇志威感情要好。（IG：@yumisokk）

蘇君蕎（Yumi）與爸爸蘇志威感情要好。（IG：@yumisokk）

25歲蘇君蕎（Yumi）日前在社交網晒相，分享首次到外地潛水的喜悅。（IG：@yumisokk）

25歲蘇君蕎（Yumi）日前在社交網晒相，分享首次到外地潛水的喜悅。（IG：@yumisokk）

25歲蘇君蕎（Yumi）日前在社交網晒相，分享首次到外地潛水的喜悅。（IG：@yumisokk）

25歲蘇君蕎（Yumi）日前在社交網晒相，分享首次到外地潛水的喜悅。（IG：@yumisokk）

25歲蘇君蕎（Yumi）似足媽媽劉小慧。（IG：@yumisokk）

蘇君蕎（Yumi）與爸爸蘇志威感情要好。（IG：@yumisokk）

Yumi自小五官標緻，與媽媽猶如倒模一樣，今年蘇志威58歲生日會時，更穿上粉紅色裙襯白色恤衫登場，重現《超級學校霸王》內由媽媽劉小慧飾演校花「赤裸羔蟹」引起哄動。跟隨著出身於傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）的媽媽，Yumi亦由小學部原校讀至中六畢業，即使當年考完DSE取得優異成績可以在港升讀大學，她也在父母支持下，選擇到日本深造甜品課程。2022年學成返港後開班授徒。

蘇君蕎曾在日本深造甜品課程。(FB圖片)

蘇君蕎曾在日本深造甜品課程。(FB圖片)

蘇君蕎開班教授整甜品。(IG圖片)

有網民指Yumi同媽咪劉小慧餅印一樣。（IG圖片）