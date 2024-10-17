富貴視后罕現身飯局竟公開屈修哥請食飯　三次當面窒前輩反應曝光

視后佘詩曼是港姐季軍，近年因電視劇《新聞女王》再奪女主角，身價幾級跳，人氣有增無減，鴻運當頭，吸金力強勁。近日阿佘與胡楓（修哥）齊齊出席飯局，現場有葉子楣及邵音音等人，阿佘竟大膽公開屈前輩修哥請食飯？

佘詩曼靚相。(IG圖片)

修哥近日出席佘詩曼媽媽飯局，期間不忘把握機會拍網上節目《修哥萬花筒》。修哥先指雖然是佘媽請客，但「找數嘅就梗係阿佘啦！」阿佘扮驚訝回應：「乜唔係你請咩？」更裝作逃跑模樣。修哥驚呼道：「嘩吓！我都未介紹你，你就開聲囉！」修哥頓一頓後笑稱：「我請冇所謂，最緊要佘詩曼開心㗎啫！」

佘詩曼憑MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG：@charmaine_sheh）

佘詩曼跟媽媽一樣「眼大大」。(微博圖片)

修哥又問阿佘點解次次聚會都不見人，阿佘笑言要去搵錢畀媽媽請食飯，「因為我平時唔去做嘢呢，佢就請唔到呢餐飯！」修哥聽後再驚呼一聲，指阿佘搵的都是「大茶飯」；阿佘否認，並反應快地攞起一個茶粿表示：「係大茶粿！」修哥又大讚阿佘套套劇收視都高，阿佘笑問：「你有冇睇㗎？」修哥稱有睇《新聞女王》，阿佘回答：「好彩你講得出！」兩人大笑，連修哥都忍不住稱阿佘是「鬼靈精」。

最後修哥問阿佘稱平時會否打電話畀媽媽，阿佘稱：「梗係有啦！」修哥複述一次：「梗係有呀？」阿佘笑住扮嬲指：「你覺得我講大話呀？」兩人打打鬧鬧，當然是感情好才講得笑啦！

佘媽請食飯。（小紅書）

佘媽請食飯（小紅書）

佘媽請食飯（小紅書）

阿佘講笑要修哥請食飯。（小紅書）

掩口扮驚訝。（小紅書）

扮走佬。（小紅書）

修哥梗係講得笑。（小紅書）

最緊要阿佘開心。（小紅書）

阿佘又笑指好彩修哥講得出佢啲劇。（小紅書）

阿佘稱平時都會打電話畀媽媽，修哥立即質疑，阿佘扮嬲指：「你覺得我講大話？」（小紅書）

佘詩曼與媽媽母女感情如同姐妹。（佘詩曼Instagram）

佘詩曼與媽媽母女感情如同姐妹。（佘詩曼微博）

佘詩曼與媽媽母女感情如同姐妹。（佘詩曼Instagram）

佘詩曼視媽媽為好朋友，也是她的至親和人生導師。(微博圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)