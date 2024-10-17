《帝女花》65周年重塑經典搞巡演　擴闊觀眾層面激發思考與想像

粵劇《帝女花》乃經典中的經典，是粵港澳大灣區9+2都會文化理所當然的代表，她於2022年迎來誕生65周年，為此桃花源粵劇工作舍推出 「帝女花65周年｜一系列九個項目」，並在2024年榮獲第十八屆香港藝術發展獎「藝術推廣及教育奬」。

「帝女花」65於11月大灣區巡演，台前幕後與全力支持及贊助單位代表大合照！

「《帝女花》65 周年重塑經典」巡演版繼西九戲曲中心和澳門站後，將於2024年11月22日及23日在粵劇發源地佛山市演藝中心之瓊花大劇院進行第二站巡演，隨後的第三站則回到粵劇的傳統重鎮廣州，11月29日及30日在廣東藝術劇院舉行一連兩場演出。這兩站巡演不僅為粵劇藝術的傳承與弘揚作出貢獻，更可泛區域地展示達國際水準的品牌簽名劇目。計畫中還要巡演不絕，到各大都會，當好文化大使。

左起：郭啓輝、洪海、林穎施、梁兆明、衛駿輝、鄧美玲、王志良、呂洪廣。

為了隆重其事，主辦「桃花源粵劇工作舍」昨天 (16日) 特別舉行發布會兼傳媒聚餐，分別參與兩站演出的一眾演員包括梁兆明、衛駿輝、洪海、王志良、鄧美玲、林穎施、呂洪廣、郭啟煇和黃安晴現身發布會接受媒體訪問，暢談今次為佛山和廣州兩站巡演的種種預備工夫；總監陳善之和葉家寶，以及導演吳國亮也和大家分享「《帝女花》65 周年重塑經典」巡演版不單止是紀念致敬，也同時為拓展及傳承，以及為探索作品的當代意義。「桃花源粵劇工作舍」曾跨界與不同藝術團體合作，當中包括透過攝影、影片、實驗劇場和管弦樂，務求透過不同藝術形式，重新演繹《帝女花》文本，擴闊觀眾層面，激發思考與想像，讓年輕一代能一窺粵劇之美。 「《帝女花》65 周年重塑經典」巡演版希望運用有時尚品味的當代演譯，將粵劇與現代劇場相結合，為觀眾提供多元切入點，讓他們重新發現粵劇，並感受到它的魅力。這不單止可以尊重歷史文化，更可通過創新賦予現代感，使新一代有機會以更開放的心態接納這門藝術。

左起：「帝女花」的駙馬公主衞駿輝、鄧美玲、洪海合照！

左起：王志良、林穎施、梁兆明十－月到佛山、廣州演出「帝女花」

佛山及廣州巡演資訊



巡演第二站佛山



地點：佛山市演藝中心（瓊花大劇院）



11月22日19:00｜主演：王志良、李沛妍

11月23日15:00｜主演：梁兆明、林穎施



巡演第三站廣州



地點：廣東藝術劇院



11月29日19:00｜主演：衛駿輝、白雪紅

11月30日15:00｜主演：洪海、鄧美玲



其他主演：廖國森11.22-23、呂洪廣11.30、郭啟煇11.29、黃安晴



藝術交流：珠海市粵劇團



創作團隊：

總監：陳善之、葉家寶

監製：黎宇文

導演：吳國亮

劇本修訂：吳國亮、張群顯

音樂設計：李哲藝

佈景設計：張正和

燈光設計：陳佩儀

影像設計：黃翰淋

音響設計：何長喜

音樂領導：毛奕俊

撃樂領導：陳燕鋒

媒體總監：林爽兒

媒體統籌：林俊雄

