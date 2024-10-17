頂流太太跳熱舞送驚喜增添夫妻情趣　老公睇到哇一聲再爆寵妻金句

「萬人迷」林峯於2019年被內地模特兒張馨月私有化，兩人婚後誕下女兒Luna，一家三口幸福美滿。雖然多了一位「前世情人」，但林峯從來都不會冷落太太，對對方愛護有加，甚至被網民取笑他是「寵妻魔人」。

林峯與老婆張馨月及囡囡一家三口。(微博圖片)

林峯沒有因為女兒的出現而冷落太太。 (張馨月微博)

張馨月將早前去澳門支持老公開騷的過程拍成Vlog分享到社交平台。（小紅書）

而婚後張馨月也甘心做「跟得夫人」，老公去哪裡工作，她都會經常陪伴左右，成對方最強後盾。早前，林峯在澳門舉行演唱會，張馨月當然沒有缺席，並拍下與網民分享。片中，女兒Luna因今次未能跟隨媽媽到澳門看爸爸演唱會而撒嬌：「我也想看爸爸的演唱會」，又不捨得媽媽出門口，哭著說：「媽媽我會想你的。」相當可愛，難怪張馨月都笑女兒是「戲精」。

Luna表示也很想去澳門看爸爸演唱會，非常可愛。（小紅書）

又喊著不捨得媽媽出門。（小紅書）

回復「自由身」的張馨月，不用湊女一身輕，對住美食停不了口，友人羨慕她的碳水攝入量跟身材不成正比，張馨月解釋因為她有做運動習慣，例如健身、打網球。隨後在回酒店的路上，她見到屏幕播緊老公演唱會宣傳片勁興奮，十足小粉絲一樣。

出發到澳門支持老公。（小紅書）

美食當前，吃不停。（小紅書）

張馨月見到屏幕播緊老公演唱會宣傳片勁興奮。（小紅書）

張馨月在酒店房裡為送給老公的驚喜綵排，大跳椅子舞，雖然舞姿撩人，但似搞笑多過性感，連她自己也忍不住笑，並自嘲：「我這一跳，人家說：終於知道峯哥為什麼油，全跟他老婆學的，難怪越來越油膩。」

張馨月在酒店房裡為送給老公的驚喜綵排，大跳椅子舞。（小紅書）

她自己都忍不住笑。（小紅書）

不忘自嘲。（小紅書）

到正式上演時，林峯一開門見到老婆在大跳辣舞，反應先是嚇一跳：「哇！」，然後忍不住掩住嘴大笑，但也不忘讚太太：「可以啊！下次你來拍！」原來張馨月是在模仿老公個唱上的其中一個表演環節。她自己也寫道：「林峯，有這麼好笑嗎？ 澳門峯哥的演唱會Vlog終於來啦！想給下班的峯哥一個儀式感，結果笑成這樣，椅子舞太難了，我盡力了」。

林峯回到酒店見到老婆舞姿即被嚇一跳，大笑之餘也不忘稱讚老婆。（小紅書）

林峯回到酒店見到老婆舞姿即被嚇一跳，大笑之餘也不忘稱讚老婆。（小紅書）

林峯回到酒店見到老婆舞姿即被嚇一跳，大笑之餘也不忘稱讚老婆。（小紅書）

林峯回到酒店見到老婆舞姿即被嚇一跳，大笑之餘也不忘稱讚老婆。（小紅書）

原來張馨月是模範老公其中一個表演環節。（小紅書）

原來張馨月是模範老公其中一個表演環節。（小紅書）

此外，張馨月也分享自己特意化靚妝去看老公個唱，期間邊唱邊跳相當投入，在慶功宴上，林峯被問到：「老婆今天很漂亮嗎？」林峯冧爆放閃：「什麼今天？是每一天！」網民紛紛留言：「真的是情商超高的好老公」、「什麼今天？（我老婆每天都美）」、「好幸福的感覺哈哈眼神騙不了人的噢！祝福」、「好像知道為什麼林會喜歡他老婆了」。

扮靚靚去睇騷。（小紅書）

開騷前還拖到實，很恩愛。（小紅書）

看得很投入。（小紅書）

做心心。（小紅書）

而值得一提的是，張馨月以往常被網民攻擊，經常將她與吳千語比較，故很多時發文都會關閉留言區，而這次終於「重開」，有網民問：「又可以評論了？」張馨月霸氣回覆：「最後也會被舉報沒了的，所以開不開一樣，那還是開了吧。」獲得不少網民支持。

兩人頻頻放閃。（小紅書）

兩人頻頻放閃。（小紅書）

林峯發表寵妻冧句。（小紅書）

林峯發表寵妻冧句。（小紅書）

張馨月重開評論區。（小紅書）