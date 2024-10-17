「女優美少女天花板」石川澪香港見面會　啦啦隊主題幫粉絲打打氣

天使萌、伊藤舞雪、櫻空桃、八掛海、松本一香、明里䌷、七澤米亞、涼森玲夢、美谷朱音和石川澪等，每位都日本AV界都是有名的，有人以靚樣做賣點，有人則走可愛風，有人就行「實力派」以演技做賣點，傳媒更愛將她們封為「三上悠亞接班人」。

石川澪有「AV界美少女天花板」，顏值十分高。（IG@ishikawa._.mio）

據知有「AV界美少女天花板」、「可愛天花板」封號的 石川澪 亦將於10月26日抵港出席攝影會及27日的見面會。屆時 石川澪 更會出席啦啦隊主題出席粉絲見面會，為大家打打氣！

石川澪一出道就被稱為是超強王牌新人。（IG@ishikawa._.mio）

現年22歲的石川澪一出道就被稱為是超強王牌新人，無他的，皆因她她擁有絕美顏值，於同期來說是所向無敵的存在，故而有「AV界美少女天花板」、「可愛天花板」的封號。據「官方人物設定」，她同時也是YouTuber，原本就是啦啦隊隊長的她，在出道時並沒告訴父親自己拍AV的事，而媽媽知道後還幫忙隱瞞。她在2021年一出道就火速爆紅，現時X追蹤人數已經有近80萬粉絲，入行數年已在圈內和粉絲心中佔有重要一席位。

石川澪本身是啦啦隊隊長，所以今次香港見面會用啦啦隊造型，似乎都好合理?（IG@ishikawa._.mio）

值得一提的是，石川澪本身就是啦啦隊隊長，除了粉絲見面會用上啦啦隊主題外，所以今次香港岡見面會用見面會特設「撮影会」攝影會滿足粉絲的願望，更一次過提供魔法少女、Wolf Girl、居家女僕和酒吧女郎 4大主題。臨近萬聖節就有令人意想不到的驚喜，唔知大家又鍾意邊個造型呢？

miru 青空光 香港見面會圖輯：

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松本一香 攝影會 圖輯：