視帝太太無懼素顏示人狀態令人震驚　與老公由不被看好到形影不離

現年34歲的單文柔是2016年落選港姐，入行不久便被視帝陳展鵬極速私有化，兩人於2018年結婚， 婚後單文柔為老公誕下可愛女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口美滿幸福。而且單文柔還成功把老公融化，昔日的酷爆視帝，如今變得風趣幽默，更成為大家公認的「愛妻號」、「好爸爸」。

單文柔於2018年下嫁TVB視帝陳展鵬。（IG圖片）

二人婚後翌年誕下千金Quinta（小豬比），一家三口美滿幸福。(IG圖片)

婚後生女後，單文柔淡出目前工作，專心相夫教女，過着幸福少奶奶的生活，不過隨著小朋友開始長大，單文柔開始重拾工作，推出自家製舒敏膏和全天然番梘，又積極在社交平台發展，轉型做KOL，由於形象正面健康，兼有不錯觀眾緣，故深受客戶喜愛。

單文柔之前曾於商場舉行Pop Up，為自家產品宣傳。（資料圖片/陳釗攝）

單文柔近年積極經營其社交平台。（IG@smyphoebe）

單文柔雖然已為人母，但一舉手一投足仍充滿少女味。（IG@smyphoebe）

近日，單文柔在社交平台拍片宣傳護膚產品，片中她無懼素顏上陣，五官清秀，戴著一個粉紅色可愛頭箍，少女味十足，親切的笑容，再加上白滑緊緻的面部肌膚，令網民讚嘆。單文柔分享她最好的護膚品就是成日笑，因為小時候，媽媽跟她說：「鍾意笑嘅人運氣唔會太差」。網民留言大讚：「Sooooo pretty」、「皮膚好靚，人又靚，陳生有福氣」、「幸福的笑容」、「美麗動人的陳太」。

單文柔無懼素顏拍片示人，狀態極佳。（IG@smyphoebe）

單文柔無懼素顏拍片示人，狀態極佳。（IG@smyphoebe）

單文柔無懼素顏拍片示人，狀態極佳。（IG@smyphoebe）

單文柔無懼素顏拍片示人，狀態極佳。（IG@smyphoebe）

由於單文柔比陳展鵬細13歲，故這段關係起初不被人看好，但兩人懶理閒言，向來感情事低調的陳展鵬當年還激罕公開女方身分，可見單文柔在他心目中地位超越。如今，兩人結婚6年依然恩愛如昔，形影不離，兩公婆經常夫妻檔拍片分享日常相處趣事外，陳展鵬到內地工作，單文柔又會做「跟得夫人」常伴左右，幸福指數爆燈。

今年是二人結婚6週年，依然恩愛如昔。（IG@smyphoebe）

今年是二人結婚6週年，依然恩愛如昔。（IG@smyphoebe）