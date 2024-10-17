黑色月光｜楊茜堯抱B傾合作猶豫不決　終被故事吸引：我就拿下來

久違再回歸電視圈的楊茜堯（原名：楊怡），主演的劇集《黑色月光》近日率先在內地播出大受歡迎，復仇劇情令觀眾看得過癮。而她飾演的余滿月（Moon 姐）與佘詩曼在劇集《新聞女王》飾演的文慧心（Man姐）人設非常相似，難免會被人作出比較，近日在內地作宣傳的她，無懼這類尖銳問題，展現高情商霸氣回答，獲得一片讚好。

楊茜堯主演的《黑色月光》大受歡迎。（TVB柒拾柒工作微博圖片）

《黑色月光》劇情主打復仇，情節連環相扣，節奏緊張，再加上楊茜堯飾演的Moon 姐聰明伶俐，大玩手段，一步一步達到自己目的，令觀眾看得相當過癮。而她劇中人設以一頭俐落中長髮示人，經常身穿褲裝，女強人氣息爆棚，擁有自己團隊，是公關界大人物。

然而，她這個人設令不少網民聯想到《新聞女王》的Man姐（佘詩曼 飾），同樣地她又是以俐落中長髮示人，喜歡穿褲裝，聰明了得，有自己信任的團體，是新聞界知名主播。

二人角色人設相似。（TVB柒拾柒工作微博圖片﹑《新聞女王》微博圖片）

兩個都是以大女主角度出發的女強人，所以在宣傳活動上，有觀眾問到Moon姐能赢過Man姐嗎？楊茜堯大展高情商，霸氣回應：「我覺得信心一定會有的，但是我們兩個都是代表不同的女性的一個角度，不同的工作崗位，我們都有自己的魅力，所以我覺得我們兩個在社會上如果真的有這兩個女人存在的話，男人都是站在另外一邊，我們都是女王。」完美答覆令大家拍案叫絕。

楊茜堯霸氣回答。（微博圖片）

另外，自婚後將重心放在家庭上的她，又大談復出接拍《黑》的原因，原來她一度有懷疑自己能否演好：「他（監製）覺得我很適合演這個角色，但是我當時的情況，我們在電話溝通，我就在抱着孩子，我就在想抱着孩子的一個媽媽真的能飾演這個角色嗎？我有一點猶豫，然後他跟我說很多故事內容，內容裡面吸引我了，我就光聽那個故事就感覺到，很想去代入這個角色去幹一番事業，就是這種感覺把我吸引了，我就拿下來了。」