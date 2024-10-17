TVB擺全素顏片上網如公開處刑？　林凱恩陳星妤滿臉油光似阿嬸

林凱恩和陳星妤兩位小花出演的台慶新劇《廉政行動2024》即將播出。前者因參選《2015年度香港小姐競選》獲得「友誼小姐」名銜而入，近年憑飾演《愛·回家之開心速遞》裡飾演 譚育英（Bonnie）一角而成功入屋，後者同樣經參選而入，《2021香港小姐競選》後加入TVB，出演數次閒角後，迅速被睇中在《一舞傾城》中擔任女主角，堪稱是「上位快過火箭」，她其後也出演了《香港人在北京》和《法證先鋒6 倖存者的救贖》，表現也不錯。

林凱恩和陳星妤兩位小花出演的台慶新劇《廉政行動2024》即將播出。（YouTube截圖 / TVB）

林凱恩和陳星妤兩位小花出演的台慶新劇《廉政行動2024》即將播出。（YouTube截圖 / TVB）

台慶新劇《廉政行動2024》即將播出。（YouTube截圖 / TVB）

日前TVB官方Instagram上分享了一些《廉政行動2024》的幕後花絮，其中就有林凱恩和陳星妤兩位小花與劇組傾談飾演廉政人員的細節，一些現職廉政人員也和她們分享工作心得，坦言時常都需要喬裝搜證。在聽到廉政人員的工作內容時，林凱恩就爆了一句：「唔係要飲咖啡？」但就被回以一句：「咖啡要錢㗎。」相當有趣。

未化妝係爭啲，但係都唔使特寫嘅。（IG@tvbcomhk）

劇組與林凱恩和陳星妤開會。（IG@tvbcomhk）

好少機會見到林凱恩，陳星妤素顏一面。（IG@tvbcomhk）

片段的另一亮點，在於林凱恩和陳星妤兩位小花的打扮，從片中看到，她們穿着便服，ｔ兼以全素顏出鏡。林凱恩只簡單穿了一件黑白服裝，簡單地扎起長頭髮，而陳星妤更是打破了大家的幻想，一件藍色恤衫加上羽絨大褸，零化妝素顏，披頭散髮，再加上稍黑的肌膚就出鏡，與幕前的她分別實在很大。

好少機會見到林凱恩，陳星妤素顏一面。（IG@tvbcomhk）

好少機會見到林凱恩，陳星妤素顏一面。（IG@tvbcomhk）