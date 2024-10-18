王嘉爾畀鬼嚇親唔敢做第一個人入鬼屋　即推Tyson Yoshi行先

藝人王嘉爾（Jackson）日前出席新加坡一個鬼屋活動，Jackson與一班朋友Verdy及Tyson Yoshi等人入鬼屋「大玩特玩」，他更被鬼屋中的「鬼」嚇到。

藝人王嘉爾（Jackson）日前出席新加坡一個鬼屋活動。

Jackson與一班朋友Verdy及Tyson Yoshi等人入鬼屋「大玩特玩」。

Jackson進入鬼屋後，本來想帶頭，誰知未進鬼屋，已經被埋伏的鬼嚇一嚇，馬上決定推Tyson Yoshi先走。⁠Jackson全程走中間照顧害怕到彎低身按著頭走的 Verdy，仲要用日文「Daijōbu（冇事嘅）」安慰他。Tyson Yoshi「越驚越笑得大聲」，為了不要走在最前或最後忘記了照顧阿嫂，Jackson給他溫馨提示找回阿嫂，Jackson⁠走完全程一出到去率先要彎低身「回魂」和「回氣」。

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Jackson進入鬼屋後，本來想帶頭，誰知未進鬼屋，已經被埋伏的鬼嚇一嚇，馬上決定推Tyson Yoshi先走。

⁠Jackson全程走中間照顧害怕到彎低身按著頭走的 Verdy，仲要用日文「Daijōbu（冇事嘅）」安慰他。

Jackson在簽書會中有問必答，其中一位粉絲問他之前「慈善拍賣演唱會嘅衫，演唱會著完有冇洗過？」Jackson說：「梗係冇啦！」還說要刻意保留他穿過的感覺給投到的那位買家。Jackson又與大家討論「到底海南雞飯係咪源自新加坡？」更對粉絲有求必應，不停同幸運粉絲玩自拍。

Jackson在簽書會中有問必答。

Jackson更對粉絲有求必應，不停同幸運粉絲玩自拍。

Jackson更邀請了泰國、美國、日本各地好友來新加坡，一同參加今次的party，一同慶祝品牌里程碑。在party中Jackson寸步難行，他一出現就有「手機海」，需要在手機海中尋找他，Jackson更和嘉賓們大玩「drinking challenge」。

Jackson更邀請了泰國、美國、日本各地好友來新加坡，一同參加今次的party。