郭珮文陳懿德浸温泉賀台慶 蔡思貝著泳衣探索人生

無綫今年57周年台慶，主題為「同一家人，與你前行」。繼早前落實公布四大台慶劇後，無綫官方今晚將再推全新台慶宣傳片，正式公布8大台慶綜藝節目及台慶專題紀錄片《無窮之路IV-一帶一路》。

而８大台慶綜藝節目中，除了有王牌節目《獎門人台慶感謝祭》、《中年好聲音3》及載譽歸來的《Grand住去大阪》（上一輯為《Grand住去台北》）外，還有全新製作的《呃錢》、《戰場上》、《與天地對話》及《自駕德島》，及相隔20年再度強勢推出的電視電影《尋夢琴澳》。

為隆重其事，《尋夢琴澳》出動三大視帝陳展鵬、譚俊彥、馬國明，夥拍視后級人馬胡定欣、林夏薇、及近期憑藉大躍進演技人氣大升的張曦雯領銜主演，期待值爆燈。《尋夢琴澳》故事圍繞六位身處橫琴的香港人，如何在追夢與生活及愛情之間取得平衡，除會探討貼地的生育問題、還有男女相處、夫妻之道、及近年漸趨普遍的網上情騙等問題。難得請來六位靚仔靚女擔正，片中除了有不少驚喜式的飆戲場口，還有不少唯美談情鏡頭、及多角度靚景拍攝，保證靚人靚景、賞心悅目。

《與天地對話》正式開播前已引發不少熱話，當中以相隔足足七年才全面復出幕前的余文樂有份參與拍攝最受矚目，另外三位嘉賓藝人則為姜皓文、蔡思貝及林盛斌。有別於一般旅遊節目，《與天地對話》著重參與藝人與天地的靈性對話，踏足的地方亦是大家平時甚少踏足或是想像之地，分別為南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區。四名嘉賓藝人除會探索這四個別具特色的地方，還會分別就「人生為何而活」、「你信命運？」、「人生最可怕是什麼？」及「身處逆境如何自處」四大主題、透過一連串的「自問自答」進行自我探討，別具啟發意味。

同樣以探索為大前題的，還有由最佳女主持黎芷珊主持的《戰場上》。向來追求創新的芷珊姐姐，這次將深入當今世界戰火最激烈的戰場─烏克蘭、以色列及巴勒斯坦，以探索式體驗，真實記錄戰場上的事和情，透過第一身視角探討當地人如何在無情戰火的消磨下、仍能堅毅地過著滿載希望和情義的日子。

除了探索式旅遊節目，還有傳統食買玩旅遊節目，《Grand住》系列繼上回玩轉台北外，今回轉戰大阪「窮奢極侈」！三位主持C君、陸浩明及高海寧將走訪大阪及京都，住勻當地「天花板級」的六大酒店，又會品嚐貴到入健力士紀錄大全的壽司、叫價5萬日元（約2,600港元）一杯的貴價綠茶，更會到有錢都未必幫襯到的名牌旗艦餐廳豪歎盛宴！《自駕德島》顧名思義以自駕遊為主題，主攻體驗位於四國德島的漫活悠閑遊；由於德島鄰近大阪，地理位置方便之餘又唔會人迫人，又多啱晒打咭嘅大自然秘景，絕對係去「日本嘅另一個好選擇」。難得身處隱世美景，兩位港姐級主持更會大浸美人湯溫泉，認真識歎。

全新資訊節目《呃錢》、顧名思義主題圍繞各類型以真實個案為基礎的個案，透過全外景及戲劇式的拍攝方式，為觀眾拆解最常見及最新的詐騙手法，更會請來防詐騙專家、及犯罪心理學家等教大家如何一眼看出騙徒真身！《呃錢》由無綫王牌節目《東張西望》幕後班底全力打造，主持陣容有《東張》的區永權、李旻芳、梁敏巧，另外還有蕭正楠，據知蕭正楠更會為節目獻出珍貴的第一次！想知係乜？密切留意節目。