坤哥吳業坤自嘲半紅不黑　實情「至少紅過」仲係人生勝利組？

要評論一個歌手是否當紅成為一股潮流，或只是流行音樂的洪流之中一粒沙塵，實在非三言兩語就可以說個明白。近幾年流行MIRROR，MC張天賦，Tyson Yoshi，AGA，雲浩影，炎明熹，其實上一個年代則流行陳奕迅，張敬軒，容祖兒，Twins，再上一個年代則是張國榮，梅艷芳等等。

MIRROR 6子將在12月齊齊出席音樂會。（梁碧玲攝)

陳奕迅（IG@mreasonchan）

《英雄本色》年輕版故事已經鐵定有張國榮主演。（《英雄本色》電影劇照）

坤哥吳業坤於20210年參加《超級巨聲2》比賽並憑《夢一場》奪得「我最喜愛巨聲金曲」第2位，其後簽約TVB成為合約藝員。（IG圖片）

坤哥吳業坤於20210年參加《超級巨聲2》比賽並憑《夢一場》奪得「我最喜愛巨聲金曲」第2位，其後簽約TVB成為合約藝員。頭幾年雖然圓成了夢想出道做歌手，唱了好幾首兒歌又出過個人作品，惜歌唱事業始終是浮浮沉沉。2014年更需於台慶表演中扮棋，頗為令人心酸。

勁歌頒獎禮有過不少歌手落淚的場面，當中不得不提吳業坤出道當年贏得「最受歡迎新人獎 金獎」及憑《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」的這一幕。（截圖）

吳業坤都拍過唔少劇集。（截圖）

直到2015年推出《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》順利走紅，更一嘗成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的滋味。又過了另一個三年，吳業坤考獲日本語能力測試 N2資格，推出新歌《原始心態》，空手道黃，綠帶，開放水域潛水員証書，也唱了幾首劇集主題曲，而最重要的是，他與日本新聞主播濱口愛子結婚。

吳業坤娶到日本太太浜口愛子已經係人生勝利組。（IG圖片）

今日（18/10）坤哥吳業坤於threads上開帖予大家投票「半紅不黑係好定唔好」，暫時有31%網民投票認為「好」，25%網民投票認為「唔好」，另外45%網民則投票予「收皮啦」的選項。有網民就表示，坤哥走紅是因為「當年」的年輕一代，而衰退下來則是現今年輕一代唔睇TVB，也有人留言安慰，寫道：「人生好似過山車有起有落，要接受花無百日紅嘅事實，照顧好自己嘅情緒，做好自己可以掌握嘅事，可能某一日花會再開」，亦有網民說：「至少你有紅過👍🏻 有幸見證到你紅嘅時刻」，而最發人深省的是：「同是巨星，想做坤哥咁快想紅館但後勁不繼還是Jay fung等了十年終於可以上紅館？」