劉德華上《康熙來了》坦言唔睇咸片　網民嘲虛偽實情忽略一個重點

網上討論區出現一篇「劉德華真係全港最虛偽嘅藝人」的帖文，貼出一條劉德華登上台灣清談節目《康熙來了》的一段短片。短片中劉德華向主持坦言自己不看色情片。有網民就表示認同，指沒有男人會不看色情片，寫道：「不嬲都係好虛偽 同姜濤一樣」，討論串掀起一陣討論。

劉德華上《康熙來了》坦言唔睇咸片。（YouTube / 《康熙好經典》截圖）

網民嘲「劉德華虛偽」

當然，亦有人反指劉德華只是說「唔睇」，就字面意思就是不看，但沒有說不做：「佢意思唔係話淨係睇無意思咩」，也有人力撐劉德華：「以佢身份地位，要女實大把女送上門，除非佢對女人根本無興趣」，更直言他年輕時未有色情網站，等他成名後才有，但那個時候的他已經不需要了。同樣，也有人表示，難道要當面直認自己喜歡睇色情片，然後在節目中討論喜惡才叫真性情？當中也有一些較中肯的言論，表示劉德華為人相當正直，而且難得出道這麼多年都零緋聞，所以相信他說不看色情片是真有其事。又有人指，劉德華工作繁重，精力都放在工作上，又怎會有閒情睇色情片？

劉德華只講「唔睇」又冇話「唔做」，只是習慣唔同啫。（YouTube / 《康熙好經典》截圖）

「劉德華唔睇咸片」原片出處

該片段其實出自2007年8月由蔡康永和徐熙娣（小S）主持的《康熙來了》節目，該集標題為「演藝圈第一號超人－劉德華」，除談及他的演藝圈的工作外，更多的是探秘他的私人生活習慣。開場的時候，小S就大爆劉德華曾經因為她有紋身而沒什麼好感。當年訪談時，他們聊到會不會沉迷上網的話題，劉德華就表示自己閒時會睇個人網站或上網留言，也會看看其他歌手的個網站。

該片段其實出自2007年8月由蔡康永和徐熙娣（小S）主持的《康熙來了》節目，該集標題為「演藝圈第一號超人－劉德華」。（YouTube / 《康熙好經典》截圖）

實情係睇慣晒？

而蔡康永就突破問：「會上色情網站嗎？」劉德華也坦言：「不會，不會。從來不上。」蔡康永續問：「為什麼這樣？」劉德華又回說：「為什麼要上？」小S接上了話題，說：「我發現你對色情的東西沒什麼興趣。」劉德華回答：「也不是，只是『看』幹麼？」之後，劉德華也表示家裡連色情片也沒有，說：「那是年輕人看的，小時候都看，我弟弟很多。我弟弟是graphic design，他是跟Playboy和閣樓做的。我就問一句，有什麼好看的？」