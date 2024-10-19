「老翻周杰倫」同正版有99%似　堅持賣蛋餅由餐車做到開舖勁踏實

周杰倫為台灣出道，國際知名的歌星，不止是台灣本土，就連香港、中國、馬來西亞、新加坡，美加等地，只要有華人的地方，周杰倫三個字都是相當有名的。近年，網上流傳「在中國，周杰倫已經申請成為少數民族」這句話，因為中國大陸興起一股「模仿周杰倫」的風潮，很多長相、神韻似周杰倫的網友，紛紛扮起周杰倫在網上爆紅，一些貌似周杰倫更「食住條水」利用名氣直播帶貨，甚至是出騷搞演唱會。

網紅「粥餅倫」始終如一堅持賣蛋餅。（網上圖片）

「周杰倫家族」中，就有一位外號「粥餅倫」的網紅，反其道而行，不靠直播帶貨和出騷搞演唱會賺錢，反而腳踏實地賣雞蛋灌餅。這位「粥餅倫」的網紅其實叫白獻英，今年43歲，為中國河北的一名雞蛋灌餅小販。起初他和太太一起在街邊擺檔賣雞蛋灌餅，後來又因為抖音，小紅書的助力而爆紅，被稱為「粥餅倫」，4年來社群累積超過300萬粉絲。

撞樣周杰倫的網紅「粥餅倫」做到開舖！（threads截圖）

雖則眼見其他「周杰倫家族」靠扮周杰倫賺錢，但這位「粥餅倫」卻始終腳踏實地地工作。他說有了孩子後只想要舍安籠的生活，沒想過大紅大紫成為流星明星，只想把雞蛋灌餅賣好就可以。堅持一天工作12小時的他，受訪問更直言：「人沒有紅一輩子。」

撞樣周杰倫的網紅「粥餅倫」做到開舖！（threads截圖）

有網民在threads上分享，原來最近「粥餅倫」已經由路邊攤做到開舖，從短片可見，店面外塞滿了人打卡，前往光顧的人龍也十分長！有網民就寫道：「粥餅倫從餐車進化到店面了，看來他是周杰倫族最大贏家 。」前往光顧的人當中，有人要求合照，拍片的，他都一一答應，來者不拒，相當親切。

「粥餅倫」由餐車做到開舖。（網上圖片）

一些網民更留言表示：「他上訪問還一直感謝周杰倫，而且還說自己就是沾光糊口飯吃，還希望周杰倫有機會能來，他想請他吃餅感謝」，「他應得的，在大家模仿蹭周董流量的時候，只有他還在實實在在做生意 因為周董名聲去買的，他基本上都會免費招待甚至送其它食材，他不會佔便宜，大家要送他東西也會被他拒絕，他可能有些運氣成份，但他還是做好自己該做的事情，他是最像周董精神的人」。