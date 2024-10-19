小S失落主持人獎慶功宴感性落淚　大讚香港觀眾：你哋好有sense

台灣天后徐熙娣（小S）昨日（18日）與《小姐不熙娣》節目拍檔派翠克出席入圍第59屆金鐘獎《綜藝節目主持人獎》慶功宴，小S開腔回應失落主持人獎：「講真我入圍咗七次，我已經好習慣呢種感覺了，期待但係又冇攞到，我覺得is ok，重點係我行紅地氈嘅禮服大受歡迎，對我嚟講好重要，修身成功，大家都覺得我好靚，但係我比較心疼係派翠克。」

台灣天后徐熙娣（小S）昨日（18日）與《小姐不熙娣》節目拍檔派翠克出席入圍第59屆金鐘獎《綜藝節目主持人獎》慶功宴。（張祖銘攝）

派翠克對於失落獎項則表示：「我覺得好可惜，雖然係第一次，但係我坐喺第一排，都係我由細睇到大嘅傳奇人物，我已經好開心，唯一一樣嘢難過就係我冇拎到呢樣獎，我係為咗我哋製作團隊難過，如果我可以上台我好好感謝佢哋（團隊工作人員）。」

徐熙娣（小S）昨日（18日）與《小姐不熙娣》節目拍檔派翠克出席第59屆金鐘獎。（影片截圖）

徐熙娣（小S）與派翠克默契十足。（張祖銘攝）

小S大讚香港觀眾有品味

提到節目在香港大受歡迎，小S搞笑用廣東話回答說：「香港嘅朋友們，你哋好有sense （品味），要繼續關注我嘅節目，雖然冇攞金鐘獎，我哋嘅節目繼續會做落去，多多支持！」被問到失落獎項，是否有大S特別慰問，她說：「喺金鐘獎頒獎典禮嘅過程，佢（大S)一直問工作人員我嘅妹妹點樣，我覺得冇攞獎冇所謂，入行都已經咁耐啦！」她強調一直得到大S的鼓勵才能夠繼續堅持去做節目。

小S特別感謝香港觀眾的支持。（張祖銘攝）

小S自認金鐘獎「行紅地氈第一美」

講到大部份網民認為小S昨晚金鐘獎的裝扮是「行紅地氈第一美」，她謙虛表示：「大部份都話行紅地氈最美嘅第一名係我，亦有人講話我係行紅地氈第二個最美。（那你心目中的排名？）我當然係行紅地氈第一最美，大部份嘅女明星都係着得靚女，不過都係展現身材為主，其實我最初期騒身材太多，我想觀眾睇到我嘅穿着係有記憶點，呢樣嘢係我追求！」

小S大讚自己是金鐘獎頒獎典禮「紅地氈第一美」。（張祖銘攝）

小S慶功宴感動落淚，相當真性情！（張祖銘攝）