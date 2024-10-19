黃聖依兩年前七夕發文傳婚變　老公楊子坦承出問題︰就是真分了

「星女郎」黃聖依在2007年與富商楊子結婚，多多來都非常恩愛，令不少網民相當羨慕。沒想到在2022年七夕之日，二人各自在微博發了一篇看似是祝福的貼文，但卻被指是一篇藏頭詩，當時盛傳婚變，但他們並未有對此作出回應。近日，他們就在節目《再見愛人4》中坦承當時確實分開過，還自爆曾分開過好幾次。

夫妻二人在2022年婚姻出現了問題。（影片截圖）

當年二人在微博各自發了一篇貼文，楊子寫道：「相識，相知，相戀，相守，見面，見心，見情，見性，不急，不躁，不喜，不悲，如詩，如畫，如風，如影，懷玉，懷春，懷柔，懷戀，念你，念我，念景，念情。七夕快樂，新開始，新旅程！」而黃聖依則寫道：「歲月打磨着青春，月老撮合着姻緣，如果傾訴着遺憾，歌聲吟唱着曾經，各異生活炫五彩，自古英雄出少年，安之若素少女心，好運前程適古今。七夕快樂，新啟程！」

然而，經過網民細心研究之下，發現他們發的貼文可能是一首藏頭詩。黃聖依發的貼文併合為：「歲月如歌，各自安好。」而楊子則是：「相見不如懷念。」當時就盛傳他們婚姻亮紅燈。

二人發的貼文。（微博圖片）

相隔兩年後，他們就在節目上坦承當時確實婚姻出現問題，楊子表示：「其實這當然是真的，所以說那次我們說是徹底分開了，就是真分了，社交較件其實都是屬於互不聯繫拉黑狀態，並不是說我們有仇，而是說不想知道對方的一切了。」還表明在外界不知情情況下，他們更徹底分開過好幾次了。

而導致婚姻出現的其中一個問題，楊子表示唯一矛盾就是他不回家，因為他工作繁忙，經常在凌晨時分才安睡，而黃聖依生作息規律，久而久之兩人在作息時間上有衝突，亦因為如此有發生爭吵，甚至冷戰，最後因為吵架他就不回家，習慣成為自然了。