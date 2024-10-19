SUPER JUNIOR-D&E宣布年尾來港開唱　拍片祈禱望有好天氣進行表演

K-pop界代表組合SUPER JUNIOR-D&E即將在12月7至8日來港舉行2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG演唱會。由於是次香港場演出臨近SUPER JUNIOR-D&E出道13周年大日子，東海和銀赫更特別為粉絲們拍攝問候影片，約定大家在香港一起見面。

SUPER JUNIOR-D&E即將在香港舉行演唱會。

在問候影片中，銀赫率先精神奕奕地以廣東話跟大家打招呼：「你好，我們是SUPER JUNIOR-D&E！」隨即連同東海再用韓文做出SJ的招牌問候和手勢：「我們是SUPER JUNIOR！」銀赫緊接地說：「香港的ANNIE（他們粉絲名稱）們！我們SUPER JUNIOR-D&E終於要去香港見大家了！」兩人隨即一起拍手，非常興奮。同時銀赫亦期盼着：「因為這次是戶外演出，希望能在好天氣進行表演，拜託不要下雨。」在旁的東海亦十分認同。

二人拍片向香港粉絲問候。

另外，銀赫亦笑言：「我們SUPER JUNIOR每次去巡演的時候都有下雨，在好天氣裏…」東海即連忙許願：「應該會是好天氣的！」他們呼籲大家一起祈禱，望當日會是好天氣。近期相當忙碌的他們，除了主持大受歡迎的YouTube節目《要來這邊嗎？》剛剛亦發行了新EP《INEVITABLE》，同時亦在9月起以首爾為起點，舉行他們的亞洲巡演，我們就拭目以待。