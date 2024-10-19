黑色月光「渣男」打開內地市場　大獲好評討論度勁過視帝王浩信

久違再回歸電視圈的楊茜堯（原名：楊怡），主演的劇集《黑色月光》近日率先在內地播出大受歡迎，其中男配角馬志威成功憑「渣男」人設入屋，令內地觀眾對他印象深刻，對其甚是憎恨，演技大獲好評，討論度更比男主角王浩信來得更多。

馬志威成功打開內地市場。（TVB柒拾柒工作室微博圖片）

馬志威曾在2020年有份參演內地劇《三十而已》，在劇中他飾演港男梁正賢，但其對待愛情不專一，希望一南一北各有女朋友而互不干涉，被網民指責是偽裝帶點優雅的「渣男」行為。

沒想到四年後他仍然在「渣男」跑道上變本加厲，在《黑》劇中飾演富少莊基俊，壞事做盡，心狠手辣，整個人設「壞」得恐怖，正正如此令網民對其印象深刻，成功憑「渣男」角色打開內地巿場。

2020年演出《三十而已》飾演渣男梁正賢。（《三十而已》微博圖片）

馬志威「渣」到令人討厭。（微博圖片）

一個角色會令到全民指責討厭十分，代表演員成功塑造角色。馬志威在《黑》劇中的演技自然十分，將壞的一面演得淋漓盡致，特別是其故作友善的微笑，內裡隱藏着不削、不滿、憤怒等情緒，層層遞增的情緒，有一種渾然天成的「壞感」氣質，看起來沒有表演痕跡，代入感非常強。

馬志威被讚有一種渾然天成的「渣男」特色。（微博圖片）

馬志威討論度比王浩信還要高。（TVB柒拾柒工作室微博圖片）

然而，正因為角色壞到盡，令其關注及討論度不斷，在微博掀起多個話題，就好像「馬志威給渣男賽道上強度了」、「港娛渣男來內娛全程挨打」、「馬志威親王浩信臉」等，討論度比王浩信還要高。網民雖然對其角色帶點憎恨，但這絕對證明他演出成功：「渣男演繹實力派」、「把渣男形象演得死死的」、「看得我好生氣」等，對其演技讚不絕口。