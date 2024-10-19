金鐘獎｜完整得獎名單 吳慷仁奪視帝製作人林心如奪戲劇節目獎
第59屆金鐘獎節目、戲劇頒獎典禮分別於18日與19日在台北流行音樂中心舉辦，今日（19日）戲劇頒獎典禮中，戰況最激烈的「迷你劇集／電視電影女主角獎」最終由許瑋甯打敗林依晨奪下迷你劇集（電視電影）女主角獎，她上台直接飆淚，謝謝對手林依晨，「謝謝我的簡慶芬、我的量子糾纏，沒有妳，不會有這麼好的Rebecca。」她更甜謝老公邱澤，「謝謝我的先生 ，他是我最佳隊友，沒有她我演戲不可能那麼輕鬆、心無旁鶩工作。」
大會設有向「已故影視工作者VCR」的環節，當中包括周海媚、鄭佩佩和徐少強等現身螢幕。
金鐘得奬名單：
戲劇節目獎
《有生之年》
戲劇節目女主角獎
楊貴媚／《有生之年》
戲劇節目導演獎
許肇任、林志儒／《有生之年》
戲劇節目男主角獎
吳慷仁／《有生之年》
戲劇節目導演獎-許肇任、林志儒／有生之年
戲劇類節目聲音設計獎
黃年永、陳奕伶、王子柔／《八尺門的辯護人》
戲劇類節目配樂獎
盧律銘、林孝親、林思妤／《八尺門的辯護人》
戲劇類節目原創歌曲獎
《芬蘭距離》／蔡健雅／《不夠善良的我們》
戲劇節目女配角獎
楊謹華／《不良執念清除師》
戲劇節目男配角獎
鄭元暢／《有生之年》
戲劇節目編劇獎
林冠慧／《不良執念清除師》
戲劇類節目創新獎
《八尺門的辯護人》
特別貢獻獎梁修身、黃柏雄
迷你劇集獎
《八尺門的辯護人》
迷你劇集（電視電影）導演獎
鄭文堂、林志儒／《鹽水大飯店》
電視電影獎
《客家電影院-唱歌給你聽》
迷你劇集（電視電影）女主角獎
許瑋甯／《不夠善良的我們》
戲劇節目最具潛力新人獎
謝展榮／《有生之年》
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
詹子萱／《愛愛內含光》
戲劇類節目視覺特效獎
嚴振欽、陳晏平／《商魂》
戲劇類節目美術設計獎
鄭予舜／《商魂》
戲劇類節目造型設計獎
吳俊鋒／《不夠善良的我們》
迷你劇集（電視電影）編劇獎
唐福睿／《八尺門的辯護人》
迷你劇集（電視電影）女配角獎
苗可麗／《愛愛內含光》
迷你劇集（電視電影）男配角獎
柯震東／《不夠善良的我們》
戲劇類節目剪輯獎
楊仕丞／《客家電影院-唱歌給你聽》
戲劇類節目攝影獎
馮信華／《客家電影院-唱歌給你聽》
戲劇類節目燈光獎
莊宏彬／《客家電影院-唱歌給你聽》
最具人氣戲劇節目獎
《八尺門的辯護人》