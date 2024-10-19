金鐘獎｜完整得獎名單　吳慷仁奪視帝製作人林心如奪戲劇節目獎

第59屆金鐘獎節目、戲劇頒獎典禮分別於18日與19日在台北流行音樂中心舉辦，今日（19日）戲劇頒獎典禮中，戰況最激烈的「迷你劇集／電視電影女主角獎」最終由許瑋甯打敗林依晨奪下迷你劇集（電視電影）女主角獎，她上台直接飆淚，謝謝對手林依晨，「謝謝我的簡慶芬、我的量子糾纏，沒有妳，不會有這麼好的Rebecca。」她更甜謝老公邱澤，「謝謝我的先生 ，他是我最佳隊友，沒有她我演戲不可能那麼輕鬆、心無旁鶩工作。」

恭喜 戲劇節目獎《有生之年》，製作人林心如與《有生之年》劇組團隊一同上台！（截圖）

送上祝福！（截圖）

恭喜！（截圖）

許瑋甯在《不夠善良》飾演的張怡靜（Rebecca），一舉打敗扮演死敵「簡慶芬」的林依晨。（截圖）

柯震東憑藉《不夠善良的我們》拿下「迷你劇集（電視電影）男配角獎」。（截圖）

太勁！（截圖）

入圍又做埋頒獎嘉賓！（截圖）

楊謹華8次入圍終奪獎！（截圖）

恭喜 戲劇節目女主角獎-楊貴媚／有生之年。（截圖）

大會設有向「已故影視工作者VCR」的環節，當中包括周海媚、鄭佩佩和徐少強等現身螢幕。

令人難過。（截圖）

令人難過。（截圖）

令人難過。（截圖）

金鐘得奬名單：

戲劇節目獎

《有生之年》

戲劇節目女主角獎

楊貴媚／《有生之年》

戲劇節目導演獎

許肇任、林志儒／《有生之年》

戲劇節目男主角獎

吳慷仁／《有生之年》

戲劇節目導演獎-許肇任、林志儒／有生之年

戲劇類節目聲音設計獎

黃年永、陳奕伶、王子柔／《八尺門的辯護人》

戲劇類節目配樂獎

盧律銘、林孝親、林思妤／《八尺門的辯護人》

戲劇類節目原創歌曲獎

《芬蘭距離》／蔡健雅／《不夠善良的我們》

戲劇節目女配角獎

楊謹華／《不良執念清除師》

戲劇節目男配角獎

鄭元暢／《有生之年》

戲劇節目編劇獎

林冠慧／《不良執念清除師》

戲劇類節目創新獎

《八尺門的辯護人》

特別貢獻獎梁修身、黃柏雄

迷你劇集獎

《八尺門的辯護人》

迷你劇集（電視電影）導演獎

鄭文堂、林志儒／《鹽水大飯店》

電視電影獎

《客家電影院-唱歌給你聽》

迷你劇集（電視電影）女主角獎

許瑋甯／《不夠善良的我們》

戲劇節目最具潛力新人獎

謝展榮／《有生之年》

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

詹子萱／《愛愛內含光》

戲劇類節目視覺特效獎

嚴振欽、陳晏平／《商魂》

戲劇類節目美術設計獎

鄭予舜／《商魂》

戲劇類節目造型設計獎

吳俊鋒／《不夠善良的我們》

迷你劇集（電視電影）編劇獎

唐福睿／《八尺門的辯護人》

迷你劇集（電視電影）女配角獎

苗可麗／《愛愛內含光》

迷你劇集（電視電影）男配角獎

柯震東／《不夠善良的我們》

戲劇類節目剪輯獎

楊仕丞／《客家電影院-唱歌給你聽》

戲劇類節目攝影獎

馮信華／《客家電影院-唱歌給你聽》

戲劇類節目燈光獎

莊宏彬／《客家電影院-唱歌給你聽》

最具人氣戲劇節目獎

《八尺門的辯護人》