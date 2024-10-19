東張西望丨跟團去老撾疑被逼購買瀕危植物　斤變克埋單3萬？

《東張西望》今晚一集，投訴人何小姐稱今年7月跟團去老撾旅行，疑被逼購物兼索取高昂費用，心有不甘下，返港要求旅行社幫忙退款，但近3個月仍未收到款項。

何小姐稱導遊帶一眾團友到一間藥業店，當時她見到黃色靈芝感好奇，最後欲購買少許石斛，店員隨即要求女事主拿出護照號碼，並將石斛磨成粉末，怎料索價7千多元，女事主一度拒絕付款，但店方指已磨成粉不能不買，最後何小姐為免影響其他團友，無奈接受購買1/3的費用。

何小姐稱跟團去老撾疑遇不良消費。（電視截圖）

跟旅行團去老撾，被逼買7千元石斛。（電視截圖）

何小姐返港後要求旅行社協助退款，該旅行社負責人否認涉不良消費，指藥業店不是行程景點之一，稱女事主在用膳後自行到附近店舖購物，何小姐反駁：「佢（旅遊巴士)停喺度，個導遊仲話呢度啲嘢幾好，買俾阿媽食。咁講好唔負責任，咁推話我食飯貿貿然去買嘢，導遊仲幫忙簽呢張單，佢話唔知冇可能，成車人睇住個馬騮戲，全車人一齊落車。」

藥業店稱石斛已磨成粉末，不能不購買。（電視截圖）

旅行社否認藥業店是行程之一。（電視截圖）

隨後《東張》再聯絡該旅行社，負責人再解釋：「我夠膽講啦，其實去任何地方都話我哋帶去，哈，因為佢係跟我哋團嘛。我冇記錯，佢哋應該喺一個景區入面，參觀完後，去到一個類似紀念品店，唔係話嗰啲『咁多位團友跟住我嚟啦，入嚟呢間舖頭』，唔係呢個情況。」負責人稱會幫忙退貨，如月今個尾仍未有消息，會先要求合作伙伴將整筆金額全數退還，至於貨件，因為已磨成粉末，疑遭海關扣查。《東張》提醒石斛在香港是《受保護瀕危動植物物種條例》規管食物，攜帶未領有許可證的動植物返港均屬違法。

而節目播出預告片後，《東張》另外收到一位陳女士有類似經歷，指與友人幫襯同一間旅行社，同樣去老撾，被一名自稱醫師游說，當購買時突然由斤變克，以同一手法聲稱石斛已磨碎一定要購買，最後朋友付費3萬幾港元。

旅行社負責人稱會協助退款，但另有人報料指在同一旅行社遇到同一遭遇，友人被逼花3萬幾元買石斛。（電視截圖）