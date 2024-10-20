富商千金獲邀出席時尚界盛會與黎姿同場　皮膚白到反光愈大愈靚女

內地時尚界盛事《VOGUE時尚之力盛會 Forces of Fashion》日前在深圳舉行，邀請了多位名人明星出席，包括黎姿、陳凱韻（甘比）、文詠珊、何超蓮、何猷君及太太奚夢瑤、楊冪、劉亦菲、劉詩詩、林允等等，眾人都盛裝打扮現身，現場星光熠熠！

黎姿。（IG@gigilai_official）

另一套晚裝。（IG@gigilai_official）

狀態大勇！（IG@gigilai_official）

黎姿同惠英紅。（IG@gigilai_official）

黎姿同甘比及設計師Robert Wun。（IG@gigilai_official）

陳凱韻（甘比）。（IG@kimbeechan_official）

甘比。（IG@kimbeechan_official）

何猷君同何超蓮。（IG@momomarioho）

何猷君、奚夢瑤及何超蓮。（IG@momomarioho）

何超蓮。（IG@laurinda_ho）

行騷。（IG@mingxi11）

氣場十足！（影片截圖）

文詠珊。（IG@janice_man）

楊冪。（視覺中國）

劉亦菲。（視覺中國）

劉詩詩。（IG@gigilai_official）

劉鑾雄（大劉）與甘比育有兩女一子，平日鮮有帶子女公開露面，但近年甘比不時帶大女劉秀樺（Josephine）出席活動，而今次劉秀樺原來亦有同行，她在IG曬出幾張靚相，身穿粉紅色刺繡紗裙的她妝容精緻，皮膚白裏透紅，她對着鏡頭展現靦腆笑容，形象優雅大方，亭亭玉立，網民紛紛留言大讚她愈大愈靚女：「好漂亮好大氣」、「女大十八變」、「大個女喇」、「真正的大家閨秀」！

身穿粉紅色刺繡紗裙。（IG@josephinelausauwah）

皮膚白裏透紅。（IG@josephinelausauwah）

愈大愈靚女！（IG@josephinelausauwah）

劉鑾雄（大劉）與太太甘比（陳凱韻）的大女劉秀樺（Josephine）即將16歲。（IG@josephinelausauwah）

劉秀樺現身設計師Robert Wun的時裝騷，與范冰冰、惠英紅、何超儀等同場。（IG@josephinelausauwah）

大方得體！（IG@josephinelausauwah）

大家閨秀！（IG@josephinelausauwah）

劉秀樺同邱淑貞大女沈月、賭王何鴻燊孻女何超欣好Friend。（IG@josephinelausauwah）