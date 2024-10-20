蔡一傑曾「生蛇」形容痛到命都無　早年罕談媽咪不敵癌魔離世崩潰

草蜢成員蔡一傑向來給人開心、樂觀的感覺，早前他因身體保養缺席草蜢三藩市演唱會，令不少粉絲擔心。今日，他在社交平台親自講述剛剛完成一個切除腦部腫瘤手術，並展示頭顱上的大半個圓形疤痕，震驚網民，幸相中蔡一傑精神不俗，不少網名送上祝福，祝他早日康復。

蔡一傑自爆剛接手切除腦部腫瘤手術。（IG圖片）

蔡一傑公開了頭上圍住大半個頭的疤痕照片。（IG圖片）

作為藝人作息、飲食不定時，的確好易捱壞身體。蔡一傑在2021年時，就曾經過試過「生蛇」（帶狀疱疹），其水泡及紅疹更向身體各處蔓延，當時還要遇正打風，但由於病況嚴重，所以都要冒險到診所求醫。

蔡一傑常帶給觀眾開心、正面的感覺。 (資料圖片/胡凱欣攝)

蔡一傑事後在YouTube分享自己「生蛇」的痛苦經歷，及公開「生蛇」時的皮膚狀況。他說最初以為只是一般運動後的肌肉痠痛，但經按摩師按摩後痛楚卻更為加劇，又感覺自己的頸痛似發炎，初次求醫時醫生已提醒這有機會是「生蛇」的症狀，不過他當時仍未有為意，當晚繼續跟朋友吃飯。

其後他回到家身體情况更嚴重，讓他大嘆：「痛到真的命都無，又痛，又癢，又打風又無嘢食。」而且當時已掛上八號風球，但由於病況嚴重，醫生專程為他回診所看診。幸經過約一周治療後已痊癒。

蔡一傑曾「生蛇」，當時他形容「痛到命都無」。（影片截圖）

另外，蔡一傑早年曾接受好友陳敏之YouTube頻道節目訪問，當中罕談患癌媽媽過身經歷。他憶述1992年的時候，唱歌拍劇雙線發展，當年與張智霖合作拍攝《沖天小子》外，還共推出了4張唱片，加上媽媽因患癌症住院，要趁空檔去醫院探望媽媽，他形容那段日子又累又辛苦：「我好似只有一個軀殼遊走，冇思想，總之你就要去做喇！」

蔡一傑之前接受陳敏之訪問時，憶述媽咪不敵癌魔離世時，他在醫院癲了一樣。（影片截圖）

蔡一傑說這個狀態維持了幾年，突然有日收到醫院電話，說他媽媽快要離開人世，他馬上趕去醫院：「我望住媽咪瞓喺張床度，覺得佢好似只係瞓緊覺之嘛，其實我個腦仲係實晒、麻晒，因為我無真正休息過，結果我喺門口企咗3個鐘，我摸佢，佢仲係有啲暖，瞓得好好，直到3個鐘頭之後，突然有位阿姐喺門口度話『你哋出去先！我哋要幫先人打包』。」蔡一傑直言當刻他整個人就崩潰了，在病房裡面發癲，不斷瘋狂地哭。

蔡一傑稱當時在病房裡面不斷瘋狂地哭。（影片截圖）

後來公司只給兩天假期他去處理媽媽的身後事，蔡一傑稱當時說：「兩日，我點處理？又要攞死亡證，仲有好多嘢要處理，也要處理自己嘅情緒。」豈料兩日後回去開工，要他拍攝一場開心的戲，蔡一傑說他當時真的笑不出，問可不可以先不拍，但對方說個廠景第二天要拆，所以沒辦法。最後他雖然一take完成，但導演嗌cut後，他立即跑去角落位痛哭：「我好似一個活死人，好似公仔咁做戲，大家喺鏡頭見到我好開心，又紅又靚，其實我哋嘅生活，係無機會畀我哋去沉澱，或者諗一諗我哋本身做緊乜嘢！」