邱淑貞二女沈日着浴袍換低胸吊帶裙片曝光　性感誘人靚樣不輸媽咪

邱淑貞與老公沈嘉偉婚後育有3個寶貝女兒，分別是沈月、沈日和沈晨。大女沈月向來有最美星二代美譽，無論靚樣和身材，都真是似十足她的媽咪邱淑貞，盡得她媽咪的優良遺傳。而二女沈日就長得比較像爸爸沈嘉偉，充滿陽光氣息，跟家姐氣質不同，但也是天生一副美人胚子。至於最細的三女沈晨小時候已是個小美人。沈日和沈晨多年來都比較低調，絕少公開露面。

邱淑貞與老公以及三名女兒。(微博圖片)

但近日沈日就不時更新她的社交網同大家分享近況，早前就曬出自拍短片，片中她為爸爸的時裝品牌擔做Model，親自示範演繹了多套時尚服飾。日前她又再拍片分享，並留言寫道：「an insane experience! #ferrari ❤️ (一個瘋狂的經歷！#法拉利❤️)」影片一開始見沈日穿上浴袍，之後鏡頭一轉她便換上一件火紅色吊帶低胸裙，豐滿上圍盡現人前，中間鏤空設計更突顯了她的Fit爆身材。她配上紅色高跟鞋倍添女人味，性感迷人，完美遺傳了邱淑貞的好身材，靚樣與好身材絕不輸她家姐沈月，甚至她媽媽邱淑貞，果然是盡得媽媽的優良基因。就連大劉女兒劉秀樺都留言大讚沈日說：「my fashion icon」！

沈日去看法拉利。(ig圖片)

沈日身材好好。(ig圖片)

沈日身材好好。(ig圖片)

沈日身材好好。(ig圖片)

沈日換上性感低胸吊帶裙。(ig圖片)

沈日換上性感低胸吊帶裙。(ig圖片)

沈日換上性感低胸吊帶裙。(ig圖片)

沈日身穿浴袍。(ig圖片)

沈日身穿浴袍。(ig圖片)