TVB上位小生勁識撈稱加入明星足球隊是夢想　險因桃色新聞毀星途

香港明星足球隊近年頻頻在內地穿州過省，四出踢友誼賽，在內地有極高人氣和知名度。最近球隊加入兩位高顏值新血，就是27歲的孔德賢和36歲的黃庭鋒，兩人更同是今年無綫「奧運六星」成員，備受力捧。

香港明星足球隊近日到天津踢友賽，今次由曾志偉和譚詠麟親自帶隊。（小紅書）

孔德賢和黃庭鋒首次隨隊出戰，心情興奮。（小紅書）

近日TVB總經理曾志偉和校長譚詠麟親自帶隊到天津進行友誼賽，出戰天津元老隊，兩位新隊員孔德賢和黃庭鋒也有隨隊到當地比賽，高顏值獲得不少內地網民關注，比賽之餘，也為他們踏入內地市場邁出第一步。能獲得如此難得機會，孔德賢不忘在社交平台賣口乖，稱「加入明星足球隊是我的夢想」，又多謝曾總經理引薦他入隊，「很開心，這次曾總經理引薦我入明星足球隊，和一班熱愛足球的前輩一起踢球，實在太幸福了！謝謝天津朋友的熱情，我會記住你們。」果然識撈。何廣沛也搞笑留言：「未來個世界係你架啦」。

孔德賢稱：「加入明星足球隊是我的夢想」。（小紅書）

孔德賢多謝曾總經理引薦他入隊。（小紅書）

何廣沛有話兒。（小紅書）

現年27歲的孔德賢，憑主持《#後生仔傾吓偈》入屋，理工大學建築工程及管理學系學士畢業的他，更放棄當工程師選擇留在娛樂圈發展。不過正當上位之際，卻爆出捲入落選港姐廖慧儀和前男友的感情問題，後者更走上絕路，事件鬧得非常大，孔德賢也瞬即被公司「雪藏」。但經過一段冷河後，孔德賢再次得到機會，在劇集《本尊就位》獲安排首次當上男主角，另外也參與《你好，我的大夫》、《新聞女王》、《香港探秘地圖》等劇集，及主持不同節目包括四年一度的奧運，成為無綫上位小生之一。

早前成功融入球隊。（微博照片）

孔德賢是今年無綫「奧運六星」之一。（IG@danny_hung）

孔德賢有「翻版羅仲謙」之稱。（IG＠danny_hung）

孔德賢在劇集《本尊就位》首次當上男主角。（《本尊就位》劇照）