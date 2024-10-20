前貼地港姐發文自我勉勵網民錯重點　曬全裸玉背睇到人流鼻血

現年30歲的的前港姐冠軍馮盈盈，當選後憑率直敢言、貼地形象火速上位，獲公司力捧之餘亦深受網民喜愛。不過自從經歷一段被雪藏的時間後，馮盈盈似乎有所領悟，近年她積極轉型，重返校園母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，以考獲一級榮譽優等成績（Distinction）畢業，又經常在網上分享人生哲理，由貼地型轉行氣質型，雖然很多網民看不慣，還笑指她性情不變，但馮盈盈依然忠於自己。

馮盈盈近年積極轉型。（IG@crystalfyy）

馮盈盈在IG曬出一系列穿上畢業袍報喜已經碩士畢業。（IG@crystalfyy）

馮盈盈經常在網上分享人生哲理。（IG@crystalfyy）

近日，馮盈盈又在社交平台發文自我勉勵一番，她寫道：「在生活中總有得意與失意。然而，信念產生動力，動力轉化為堅持，堅持就能帶來無限可能性。無論任何時候，記得保持信念，沉澱過後再站起來，重新出發。」

馮盈盈大曬白滑玉背。（IG@crystalfyy）

正面事業線如隱若現。（IG@crystalfyy）

網民大讚好正！（IG@crystalfyy）

不過網民卻錯曬重點，將注意力集中在馮盈盈隨文字附上的相片上。相中，馮盈盈穿上一件火紅色大露背皮質背心，露出白滑大玉背，正面事業線則若隱若現非常吸睛，型格得來不失性感。網民紛紛留言：「Fyy好靚好sexy，你講得非常好，只要堅持信念做事先會成功，大家都要加油」、「So pretty ... so glamorous」、「好搶眼」、「盈盈好靓女，好高貴優雅，很有氣質」、「流鼻血」、「這種性感太正」。也有忠實粉絲捧場說：「堅持每日到黎（嚟）朝聖，實有得著」。

馮盈盈在社交平台發文自我鼓勵。（IG@crystalfyy）

馮盈盈美貌與智慧並重。（IG@crystalfyy）

馮盈盈散發氣質美。（IG@crystalfyy）