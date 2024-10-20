黃子華自揭坎坷童年被當「人球」　曾涉偷快艇遭判監守行為兩年

黃子華最近接受鄭裕玲（Do姐）的網上節目《The Do Show》訪問，罕有提及坎坷童年，還爆中學時因貪玩偷遊艇，被判監守行為兩年的一段往事。

黃子華形容自己童年是「人球」，先後跟外婆、嫲嫲和母親同住，他說：「最衰唔知係我副尊容，定係我態度，去到外婆或嫲嫲屋企住時，第一係差唔多最細，第二係最唔受歡迎嗰個。」他指自己與最細的舅父年紀只差一歲，當時生活環境艱難，嫲嫲有十個仔女，要搵食、湊仔、找時間打麻雀，對他經常都看不順眼；而每次問婆婆拿錢交學費亦遭冷待，幸當時只是小朋友，「戇戇居居，勝過係𡃁仔，過咗唔係好覺」。

黃子華最近有新戲上映，接受鄭裕玲網上節目訪問。（影片截圖）

黃子華和鄭裕玲的《男親女愛》是經典劇集。（影片截圖）

子華曾讀過名校幼稚園和小學，但因學費太貴而轉校。談到十幾歲讀中學時，曾與3位同學到相思灣游水，當時見到一隻快艇貪玩用單槳划海，怎料突然被水警截查，最後連人帶艇一齊拖回西貢警署，子華回想仍猶有餘悸：「好驚呀，大佬只係玩啫，唔係會射我哋呀嘛？」

快艇是由一名住半山的外籍人士擁有，見到一班小朋友只是貪玩，曾提議徹消控告，但警方稱已落簿，所以一定要告到底。子華指當時好陰公，「幾個𡃁仔得十幾歲，仲着住條泳褲，企咗喺西貢警署裡衰一直顫抖，因為當日落雨，個身仲濕......我同另一個細啲同學企後面，仲笑企前面喊嗰兩同學，未知咁嚴重。」後來被判監守行為兩年，他稱算幸運：「根本係一等良民，只係搵隻船玩出禍。」

黃子華十幾歲時曾涉偷快艇被捕。（影片截圖）

被水警截，有人驚到跳落水。（影片截圖）

好驚被槍射殺。（影片截圖）

事件令子華看到人的多面，他說：「我認識到好多唔同嘅人，就算做同一行，水警對我哋好好，知只係玩，叫一陣幾大唔好認，但雜差房就會盤你：『偷人船呀』、『冇問過人玩，係咪偷呀』......原來警察都有好多唔同款。」

黃子華有個坎坷童年。（facebook圖片）

曾到外國留學。（facebook圖片）

黃子華年輕時好靚仔。（facebook圖片）

鍾意彈結他，自爆至今只懂彈三弦。（facebook圖片）