903排球賽｜女團代表開波型過漫畫獲網民封MVP　有望接棒鄧麗欣

《903 AllStar 排球賽》前日舉行，由「歌星勇士」對戰「九零三人」，歌星隊當然不能缺少鄧麗欣（Stephy），她唸中一時已開始打排球，長期接受集訓7、8年，曾是香港青年排球隊隊員，後來為入行放棄打波，至2015年自組排球隊。Stephy與MIRROR的陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy），有如《男排女將》「力圖」Re-U，另外還有李幸倪（Gin Lee）、葉巧琳及一眾女團新血，如Lolly Talk的鄭芷淇（Elka）、黃敏蕎（阿妹）、VIVA的姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（ValC）。

「歌星勇士」陣容。（903圖片）

「九零三人」陣容。（903圖片）

鄧麗欣（Stephy）曾是香港青年排球隊隊員。（903圖片）

有MIRROR的Anson Lo、Jeremy和Ian，似足「力圖」。（903圖片）

Ian是前港隊，應該是全MIRROR最好波。（903圖片）

Gin Lee負傷上陣。（903圖片）

有不少女團新血上陣，Lolly Talk派出阿妹同Elka。（903圖片）

903當時都有直播，而雖然最終「歌星勇士」隊落敗，不過網民就大讚ValC是全場MVP！網上瘋傳她開波的片段，見她轉個波幾下後大力拋高打出去，有板有眼，絕對有潛質接替Stephy做娛樂圈的排球猛將。網民出post大讚：「 ValC開波真係好型～ 攞勁多分～今日先認識VIVA佢同Ada都好認真打波又打得好～好加分～～～」

ValC球技獲網民大讚是「歌星勇士」隊MVP！（903圖片）

Ada仔都獲讚認真打波。（903圖片）

網上瘋傳ValC開波的片段。（903片段）

見她轉個波幾下後大力拋高打出去，有板有眼，絕對有潛質接替Stephy做娛樂圈的排球猛將。（903片段）

不少人留言指即刻Follow了她，網民說：「有力度喎，識打同唔識打，啲人係分得出嘅，佢係真識打🏐」、「轉個波嗰下超型」、「真係因為呢場波完全另眼相看對佢地隊女團」、「個開波終於似返個正常打開波既人，其他好明顯真係過黎玩」

網民大讚ValC，指她明顯真係識打波，不是玩玩吓。（903片段）

ValC和Ada都有回覆網民，ValC說：「多謝你啊🥰🥰🤎🤎（其實超緊張！第一round失左兩球🥹）」Ada說：「多謝你😭🙏🏻 熱身個陣好緊張完全開唔到波 希望最後冇失禮大家同浪費隊友們嘅努力🙇🏻‍♀️」

球技和態度獲網民大讚，ValC及Ada都有親自回覆。（Threads）

而讀書時期已打開波的ValC，都有在社交平台分享對球賽感受，她說：「恨咗三年嘅打波夢想終於實現了😭 之後一定要繼續打繼續進步🤍 多謝曬我親愛嘅隊員們！大家都打得好認真🥰超熱血！係打第一場嘅時候失左兩球開波其實有啲失望，不過都係第二三場調整心態pick up返我都比自己過關啦！希望之後有得再同大家打 再同你地share下打排球嘅VALC🤎」她又透露自己認識到隊友Ada新一面，友情增強了，好幸福有隊員陪自己打波，並說：「VOLLEYBALL MAKES EVERYONE UNITE!! 💛💙💛💙」

ValC恨打波恨咗好耐，又在IG賽後檢討自己表現。（Instagram：valcmonkey）

ValC多謝隊友Ada同佢打波。（Instagram：valcmonkey）