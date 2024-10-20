大師兄開心嘩鬼感謝祭｜陳曉華竟默認婚訊　張多角度晒44吋長腿

無綫特備節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》今晚播映，「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰齊齊以萬聖節style造型亮相，當中林秀怡的「阿愁」造型不但99%神還原，而且形神俱似，相當搶焦；林秀怡自揭之前以靚靚姿態現身《吃貨橫掃港深珠》後，竟遭獎門人（曾志偉）取笑是「鬼揞眼」，十分搞笑。

今集嘉賓陣容相當鼎盛，兩隊均是TVB台慶57周年劇集的主演，分別有《巾幗梟雄之懸崖》的黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡，以及《廉政行動2024》的陳山聰、張曦雯、蔡潔、羅子溢、林凱恩及鄭俊弘。今集節目繼續優惠多多， 除有大量感謝祭貨品於節目播出後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間只要嘟一嘟螢幕上的QR Code，更有機會搶到電子優惠券及大獎iPad。

《巾幗梟雄之懸崖》隊：（左起）陳曉華、蕭正楠、黎耀祥、胡定欣、羅天宇、陳楨怡

《廉政行動2024》嘅出場方式都幾有心思。

今集節目焦點落在兩位女神張曦雯（Kelly）及陳曉華（Hera）身上。近日盛傳婚訊的Hera，在節目中成為被玩對象，首先一出場，「大師兄」錢嘉樂即追問Hera結婚傳聞，豈料Hera竟口快快講「多謝」，即引起全場起哄指她默認好事近，過了數秒才清醒過來的Hera雖急忙耍手擰頭澄清，大叫：「假架」，但仍制止不了現場的洶湧群情，全場大叫「恭喜」，熱鬧又搞笑。另外Hera玩「開心無敵落大閘」時亦表現突出，化身「搶答天后」的她，當答案去到「緋聞老公」朱敏瀚時再爆笑料，當聽到貼士是「你男朋友」時，Hera竟無厘頭大聲發問：「幾多個字？」到有人補充說是：「你老公」時，Hera竟衝口而出大叫「朱敏瀚」，再度神推鬼㧬地默認戀情。講到神推鬼㧬，蕭正楠亦是表表者，當有人提水其中一個答案是他與黎耀祥經常會去內地做的事時，他竟衝口而出說「北上尋歡」，嚇得祥哥急忙劃清界線；至於羅天宇亦因「女神收割機」封號成為被整蠱對象，Hera更因表現過份太過興奮遭天宇「遮嘴」，場面搞笑。

Hera被笑自爆婚事。

至於同樣玩得的Kelly，錄影期間不但「多角度」大晒44吋長腿，又與胡定欣鬥玩「扭腰前行」兼示範另類「美人出浴」，獲獎老一致公認靚爆鏡。在「開心無敵爭櫈仔」中，Kelly一再「執輸行頭」，輸得極不甘心的她不但忘形「揈水髮」、更淘氣揼地，成為全場笑料；而在「開心無敵落大閘」中，Kelly表現亦相當落力，為了演活「吸血鬼」，Kelly拋下女神包袱擘到個嘴有咁大得咁大，而山聰則更誇張，不但不介意自毁形象、擠眉弄眼演活鹹濕鬼，就豁出去演繹「打尿震」，十分玩得。至於祥哥及定欣，則在「開心無敵以訛傳訛」大晒視帝視后級演技，前者演者中槍後死而復生的痛楚及驚喜，後者則演活一口氣誕下三胞胎的盛況，兩位均極具喜劇天分。