黃子華還原拍《男親女愛》發蕭亮脾氣內幕　被Do姐爆嬲到當場掉嘢

由兩代笑匠許冠文和黃子華主演的新片《破·地獄》將於下月9日上映，黃子華連日來馬不停蹄為電影宣傳，日前他接受了鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問，這對《男親女愛》黃金組合再次聚頭勾起網民不少集體回憶，尤其二人在劇中那長達30秒的「世紀之吻」。此外，黃子華還親爆拍《男親女愛》時與蕭亮炒大鑊，訪問內容相當精彩。

黃子華接受Do姐訪問時，承認拍戲以來發過3次脾氣。（視頻截圖）

黃子華接受Do姐訪問時，承認拍戲以來發過3次脾氣。（視頻截圖）

黃子華接受Do姐訪問時，承認拍戲以來發過3次脾氣。（視頻截圖）

鄭裕玲在訪問中稱與黃子華合作《男親女愛》的五個月中，只目睹過對方發一次脾氣，「網上說你很少發脾氣，紀錄有3次，有一次是和蕭亮對戲，那一次我在現場；有一次是你在拍戲的時候，有一個員工因為吃飯，好像是他得不到他應得的東西，而你發脾氣；還有一次是在拍《乜代宗師》結局的時候，人家說你有發脾氣。」黃子華大方承認：「是的。」

黃子華被傳拍《男親女愛》時與蕭亮炒大鑊。（視頻截圖）

黃子華被傳拍《男親女愛》時與蕭亮炒大鑊。（視頻截圖）

當中網民最關注他與蕭亮對戲發脾氣一事，黃子華覺得自己那時候不算是發脾氣，並問回鄭裕玲：「你都在現場，你看到什麼？」鄭裕玲也認同，覺得黃子華那時候不算是發脾氣：「不過我們都見到和明白蕭亮是一個很有性格的人，然後他會提議你拍攝時該怎樣去做，而你在這一方面已經很專業，不需要他提醒，所以子華的所謂『發脾氣』，只不過是他當時拿著一叠文件，然後丟掉那叠文件，他也不是很用力，然後說『我有分數！』當時就是這樣。」後來傳出去就說黃子華發脾氣了。

Do姐講述當時情況。（視頻截圖）

Do姐講述當時情況。（視頻截圖）

Do姐講述當時情況。（視頻截圖）

黃子華還原當時情況：「其實真正是因為大家都知道我會改劇本，大家都接受了，連DoDo姐都接受我改劇本，當我和蕭公子（蕭亮）有場戲，因為我會改劇本，所以我很負責任。通常我會改到別人也可以接到對白的，而不是改完別人會說『什麼？你在說什麼？我怎樣接？』我一定是改到別人依然能接到的，我只不過在對白作出少許調整。」

黃子華續言：「我當時就給蕭公子看，蕭公子說：『你不可以改成這樣，這樣不行的。』我就說：『可以的，蕭公子，你照樣說就可以。』由導演說：『Camera！』他又說：『你不可以......』因為他是我前輩，又不可以罵他，我只能夠回到自己的位置（發自己忟憎），當時我很生氣，不知道怎樣解決這件事，那一次就是這樣。」

黃子華還原事件真相。（視頻截圖）

黃子華還原事件真相。（視頻截圖）

黃子華直言那次自己都很忟，那次絕對算是發了脾氣：「不過我都很慶幸，我是沒有罵他，只是回到自己位置發自己脾氣，我不知道我有沒有講過（『我有分數』），之後我再過去對戲就解決了。」目擊證人鄭裕玲笑指對方當時的確有講過「我有分數」。

黃子華慶幸當時沒有鬧對方。（視頻截圖）

黃子華慶幸當時沒有鬧對方。（視頻截圖）