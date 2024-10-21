愛回家｜葉蒨文李芷晴 7大美女長腿「水着放題」　呢一幕唔好睇漏

《愛．回家之開心速遞》昨日一集（2404集）講到接龍集團的大小姐（林淑敏 飾）打算與一班員工參加商界泳隊比賽，但在熊尚善（滕麗名 飾）的建議下，就臨時徵調了接龍集團一班年輕貌美的員工申瑞素（古佩玲 飾）、Bonnie（林凱恩 飾）、Candy（葉蒨文 飾）、Elaine（李芷晴 飾）等人參加。

估唔到《愛．回家之開心速遞》都有福利睇。（截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。左至右，申瑞素（古佩玲 飾）、Candy（葉蒨文 飾）、Bonnie（林凱恩 飾）。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。Fanny（張盈悅 飾）、Gigi（羅雪妍 飾）、Elaine（李芷晴 飾）、羅網（林鈺洧 飾）（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一班平時沒有運動習慣的女員工肯定抵受不了大小姐的密集性地獄集訓，最後更集體扮暈休息。虹豆沙湯遠（楊明 飾）挺身而出說服大小姐，原來是傳授了家鄉絕技「刨冰轉身」予申瑞素，最後申瑞素憑這一招反超前終於贏下了4人接力的游泳比賽。

仲crossover咗《戀愛自由式》。（《愛回家》截圖）

仲crossover咗《戀愛自由式》。（《愛回家》截圖）

仲crossover咗《戀愛自由式》。（《愛回家》截圖）

想當然，劇情亮點除了致敬《戀愛自由式》及當中的「破冰轉身」，一眾美女演員的騷長腿一件頭泳裝亦是焦點所在。劇集播出後，更即時引起網民注意和討論。

呢幾幕係「水着放題」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢幾幕係「水着放題」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

破冰轉身變刨冰轉身，膠得嚟好好笑。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

破冰轉身變刨冰轉身，膠得嚟好好笑。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

破冰轉身變刨冰轉身，膠得嚟好好笑。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

特效同當年《戀愛自由式》一樣，好正呀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

特效同當年《戀愛自由式》一樣，好正呀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

特效同當年《戀愛自由式》一樣，好正呀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）