東張西望｜廖倬竩向疑似假公安求證身份　被回電：我一定X你全家

TVB節目《東張西望》今日（20日）講到又有假扮公安的騙案發生，但今次的受害人吳小姐就慶幸能逃出「魔掌」。吳小姐於內地開了電話卡及銀行戶口，但2日後就收到電話指有人利用了她的電話號碼作行騙用途。

TVB節目《東張西望》今日（20日）講到又有假扮公安的騙案發生。(節目截圖)

吳小姐指有人自稱是內地公安稱：「你呢個電話依家畀人舉報，佢就話呢個內地電話號碼呢，有人攞嚟幫人代辦香港簽證。之後訊息上有個連結，叫啲人upload啲證件上去，咁呢個情況你就要報警啦。報完公安之後，佢就話報完公安要錄口供，就要透過公安局傳真一份資料證明我係唔關事嘅。佢就話你依家個情況，因為涉及刑事，所以建議你盡快去錄口供。」電話裡面的人向吳小姐表示她好像不太懂，於是把她電話轉駁至一位叫劉軍的公安。

吳小姐指有人自稱是內地公安。(節目截圖)

電話裡面的人向吳小姐表示她好像不太懂，於是把她電話轉駁至一位叫劉軍的公安。。(節目截圖)

劉公安接手後表示案情嚴重，要求吳小姐親自到內地錄口供。吳小姐立即拒絕，但劉公安就立即「轉口風」，更向吳小姐表示可以網上錄口供。見吳小姐態度軟化後，劉公安又有一堆對房間的要求，但吳小姐沒有理會劉公安的意見，自顧自的訂了一間酒店房。吳小姐與劉公安一開始對話時，媽媽與哥哥都在現場聽。但發現愈來愈不對勁。

劉公安接手後表示案情嚴重，要求吳小姐親自到內地錄口供。(節目截圖)

吳小姐與劉公安一開始對話時，媽媽與哥哥都在現場聽。但發現愈來愈不對勁。(節目截圖)

單憑二人聰明的頭腦，都知道這就是騙局，媽媽更打了20多個電話給吳小姐都沒有接，所以更加擔心，最終都能夠阻止吳小姐掉進這個騙局。經劉公安「調查」後發現有人借吳小姐的電話開了一個戶口，當中涉及200萬的「洗黑錢」事件中。

單憑二人聰明的頭腦，都知道這就是騙局。(節目截圖)

最終都能夠阻止吳小姐掉進這個騙局。(節目截圖)

廖倬竩致電劉公安確認事件，表明身份後，劉公安繼續聲稱自己「今天」是公安，更拒絕節目組確認身份的要求：「我憑什麼要回答？這個是我們公安局要偵辦的方向，我們不方便透露哦。（但是的確有這件事對吧？）的確是有的啊！（這個方案你覺得正確嗎？你作為內地的公安部門，你們會直接連繫境外人士去調查一些案件嗎？）他們有必要，我們就當地聯繫啊！不然怎麼通知？」

廖倬竩致電劉公安確認事件，表明身份後，劉公安繼續聲稱自己「今天」是公安，更拒絕節目組確認身份的要求。(節目截圖)

廖倬竩與劉公安的對話好笑。(節目截圖)

廖倬竩再問：「那豈不是跨境執法嗎？」劉公安就開始生氣：「跨境執法？你們現在香港也歸我們祖國管！甚麼跨境不跨境？（你覺得你這樣子打給香港的人士，這個方案你覺得正確嗎？）甚麼是方案正不正確？我們秉公行事有哪裡是不正確的？（你覺得是秉公行事？）不正確的話你可以到紀檢委舉報我們。（那你為什麼不是通過香港警察？）…」騙徙被拆穿仍然都是「據理力撐」。之後廖倬竩問他怎樣證明自己是公安，他說：「我還需要跟你證明？我要跟你證明什麼？我憑什麼跟你證明，你憑什麼要我證明？」

劉公安就開始生氣。(節目截圖)

廖倬竩再問：「那豈不是跨境執法嗎？」(節目截圖)

最後，劉公安跟她說：「我今天是公安。」收線後，劉公安突然回電，更「恐嚇」廖倬竩：「我都不管你的身份，今天啊，如果再打這種騷擾電話給我的話，我一定X你全家，我告訴你！」之後這位劉公安就在電話中「奸笑」了幾聲，最後還「笑」著說：「拜拜」

劉公安跟她說「我今天是公安。」(節目截圖)

收線後，劉公安突然回電，更「恐嚇」廖倬竩。(節目截圖)

節目組向「劉公安」所屬的白雲區公安局查詢，公安局回覆指他們沒有「劉公安」的號碼，亦沒有這個人，估計吳小姐遇到詐騙電話。

節目組向「劉公安」所屬的白雲區公安局查詢。(節目截圖)