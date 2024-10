羅霖大仔28歲生日母子如餅印　與細仔一樣愈大愈有韓星味

選美冠軍入行,嫁過入豪門做闊太,離婚後單親自強湊大三名兒子,美魔女羅霖與前夫劉坤銘育有3子,二人於2013年離婚結束18年婚姻,工作不斷努力賺錢養家。轉眼間三名兒子都長大成人,羅霖發文與細仔為大仔慶祝28歲生日,愈大愈型似足韓星。



羅霖是圈中公認的美魔女。(IG:@candylolam)

離婚後,羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子。(IG@candylolam)

三名兒子都好錫羅霖。(IG@candylolam)

細仔Jonathan兩年前同哥哥影畢業相,仲同媽咪平排一樣高。(IG@candylolam)

羅霖三名兒子大仔劉子榕(Nathan)、二仔劉子熙(Jordan)及細仔劉子晉(Jonathan),大仔Nathan兩年前畢業於香港理工大學,二仔Jordan在美國大學畢業,更在當地與德日混血兒Dhyana成婚,組織家庭。羅霖攜細仔為大仔慶祝28歲生日,三人肩並肩合照笑容燦爛。

羅霖榮升做奶奶,次子Jordan 2020年與女友成婚。(FB@Jordan Lau)

三人齊齊到餐廳慶祝,又準備一個藍莓芝士蛋糕,羅霖見到大仔長大成人甚感安慰:「Happy birthday to my dearest Nathan !May all your wishes come true」壽星仔Nathan身穿灰色背心外披深藍色外套戴上cap帽,頭上放有大型耳機,而細仔則留起中分曲髮,二人眉宇間都似足韓星相當有型。

