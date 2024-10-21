羅霖大仔28歲生日母子如餅印 與細仔一樣愈大愈有韓星味
撰文：洪曉璇
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選美冠軍入行，嫁過入豪門做闊太，離婚後單親自強湊大三名兒子，美魔女羅霖與前夫劉坤銘育有3子，二人於2013年離婚結束18年婚姻，工作不斷努力賺錢養家。轉眼間三名兒子都長大成人，羅霖發文與細仔為大仔慶祝28歲生日，愈大愈型似足韓星。
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羅霖三名兒子大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），大仔Nathan兩年前畢業於香港理工大學，二仔Jordan在美國大學畢業，更在當地與德日混血兒Dhyana成婚，組織家庭。羅霖攜細仔為大仔慶祝28歲生日，三人肩並肩合照笑容燦爛。
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三人齊齊到餐廳慶祝，又準備一個藍莓芝士蛋糕，羅霖見到大仔長大成人甚感安慰：「Happy birthday to my dearest Nathan !May all your wishes come true」壽星仔Nathan身穿灰色背心外披深藍色外套戴上cap帽，頭上放有大型耳機，而細仔則留起中分曲髮，二人眉宇間都似足韓星相當有型。