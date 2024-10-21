春花焰｜吳謹言閃婚後首套劇大解放　第一集即與劉學義鴛鴦浴激咀

由劉學義、吳謹言領銜主演的古裝愛情劇《春花焰》，開播後熱度爆錶，之前在《墨雨雲間》﻿被冠上「復仇女王」封號的吳謹言，今次在《春花焰》再度出招，香港觀眾每晚7點可以透過「黃Viu煲劇平台」，一同見證吳謹言新一輪復仇之路。

早前因《墨雨雲間》被封為「復仇女王」的吳謹言，在《春花焰》中再度上演復仇戲碼。

改編自同名小說《春花焰》，新劇講述大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）率領威北軍收復青州失地，戰捷入城後青州卻突發大火。城中傳聞是慕容璟和這個威北將軍記恨青州百姓背叛了大炎，於是進城後便下了放火屠城的命令，他瞬間從正義之師變成人人喊殺。在大火中痛失至親的青州少女眉林（吳謹言飾）自此立誓要手刃屠城元兇，並進入秘密組織成為死士，經受多年殘酷訓練後迎來首次刺殺任務，正正就是她的復仇目標慕容璟和。於是，眉林被安排成為西焉入炎和親的百名西焉美人之一，伺機展開刺殺，最後卻因復仇而展開了一段愛情故事⋯⋯

吳謹言飾演在大火中痛失至親的青州少女眉林，要剌殺大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）。

《春花焰》是吳謹言9月閃電宣布成為人妻後首部播出的電視作品，首集一場吳謹言與劉學義的超激鴛鴦浴場面格外受到網民關注，飾演殺手眉林的吳謹言在浴池上假扮成婢女，接近劉學義，但竟被對方識破所以就在浴池裡放了軟筋散，讓吳謹言頓時武力盡失。吳謹言即獻上美人計，主動向劉學義獻吻，而劉學義其後則強吻一番，逼得吳謹言受不了咬破劉學義的嘴唇，咀到出血讓不少觀眾睇到面紅耳赤。

《春花焰》是吳謹言9月閃電宣布成為人妻後首部播出的電視作品，首集一場吳謹言與劉學義的超激鴛鴦浴場面格外受到網民關注。

吳謹言主動向劉學義獻吻，而劉學義其後則強吻一番，但咀唇遭吳咬破。

值得一提是男主角劉學義，過去主演《少年歌行》、《花間令》憑精湛表現讓人留下印象，今次在《春花焰》挑戰演出病嬌皇子行為癲喪，不少粉絲大讚他的演技是前所未有，而他為劇集獻唱插曲《絕念》，同樣令人驚喜。