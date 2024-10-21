Twins破巡唱紀錄開足27場　最後一站大嗌不捨被粉絲歌聲感動落淚

Twins的蔡卓妍（阿sa）和鍾欣潼（阿嬌）日前於佛山完成了第13場內地巡迴演唱會，加上年頭香港的14場紅館，已經破晒自己紀錄，唱足27場。 內巡完結，兩人下月便開始外巡，到倫敦、溫哥華，多倫多，拉斯維加斯等等地方展開10多場巡演。

Twins破巡唱紀錄開足27場。（大會提供）

Twins獲大班粉絲支持。（大會提供）

前晚是Twins內地最後一場演唱會，歌迷特別不捨及瘋狂，從第一首歌開始企晒起身跟著Twins又跳又唱，不少歌迷更悉心打扮進場，有人扮古裝，有人扮小丑爆炸頭，又有著睡衣的，氣氛非常熱鬧。

個唱氣氛非常好。（大會提供）

粉絲的熱情令阿Sa、阿嬌非常感動。（大會提供）

粉絲的熱情令阿Sa、阿嬌非常感動。（大會提供）

演唱會完第一部份快歌後 ， 阿嬌見歌迷熱情，已經開始被感動到眼濕濕，坦言：「嘩，咩事，一出嚟就已經想喊。」兩人唱到不少經典金曲時，每每也被歌迷的大合唱歌聲感動到眼濕濕多次，到完場時，兩人再也忍不住淚水，到大合唱《風箏與風》時，都被感動得不斷抹眼淚，不捨得跟歌迷揮手暫別。

阿Sa和阿嬌忍不住眼紅紅。（大會提供）

阿Sa和阿嬌忍不住眼紅紅。（大會提供）

今年年頭，香港演唱會頭場是阿嬌生日，阿Sa為她慶生，叫全場觀眾砌不同顏色的生日牌，佛山站阿嬌亦有驚喜給阿Sa，為她印好全場的「蔡卓妍生日快樂」橫幅，於talking位時，請萬多觀眾高舉生日牌，為阿Sa高唱中文版生日歌，阿Sa收到驚喜，感動說，「嘩，咁早慶祝生日....好感動，我爸爸同埋我隻貓呢，都係就快生日，佢兩個都係10月23號生日，咁大家不如送俾個祝福比佢地啦，我爸爸坐係邊呀....？生日快樂呀。」

阿嬌率領粉絲為阿Sa提早慶生。（大會提供）

阿Sa好感動。（大會提供）

演唱會上，阿Sa表示十分多謝歌迷陪著她們完成今年的創舉，不斷打破Twins演唱會紀錄，不經不覺巡到第27場，走過這段巡演日子其實也不容易，每星期要去不同的地方演出，有很多難忘的地方，而今次內巡之後，會先小休一下，繼而向北美、加拿大、倫敦等地進發，她說，「真係好唔捨得呀，多謝大家陪我地一路完成呢個巡演，一路上好多應緩，好多愛。多謝大家陪住我地走過呢23年！之後我地去英國、加拿大，唔知會唔會再見到你地呢？」歌迷就大聲回答，「會呀！」

兩人個唱上多次拭淚。（大會提供）

相擁而泣。（大會提供）

為了即將展開的國外巡演，阿Sa謂她已經特別訂製了Twins專屬的行李帶，給每一個工作人員，亦非常期待去加拿大看尼瓜拉瓜大暴布，巡到加拿大時是她的生日，當地朋友已經準備好晒為她慶祝。冬天加拿大特別凍，阿Sa、阿嬌都坦言自己係怕凍的人，最厚的羽絨都會搬出來帶去。阿嬌就話最希望去睇羚羊峽谷，阿Sa忽發奇想表示，「不如搞個團，比歌迷一齊報名，一齊去睇演唱會，一齊去參觀景點，反正我地中間會留係到玩，咪一齊囉。哈哈！」

Twins感謝粉絲跟她們完成這個壯舉。（大會提供）

不少粉絲悉心打扮入場。（大會提供）

問到他們，去到英國會不會約Wyman見下面，阿Sa笑道，「佢對『多謝失禁』，『愛情當入土』好有興趣，哈哈，見面一定同佢度下。」阿嬌就話，聖誕節係英國過，都係第一次，所以演唱會上面，會諗下係咪有個聖誕特別版的演出，兩人會想一下，如何以聖誕妝扮出現，「海外場冇依家咁大，同觀眾距離好近，應該會更加開心，或者可以叫佢地再扮番Twins造型入場，或者扮聖誕樹，我哋可以揀最佳衣著，著得勁個個一樣有大獎。」阿Sa就開心和應，希望到時可以跟英國的歌迷，過一個快樂聖誕。