林夏薇《黑色月光》造型惹熱議　「胸狠」老闆娘霸氣晒鑽

由楊茜堯、林夏薇雙視后孭飛重頭劇《黑色月光》，香港月底（28日）才首播，但由於內地已經播得如火如荼，話題十足；特別是今次演反派的林夏薇，所飾演卓慧雲角色，由從初初無害惹人憐愛開始，到忍辱負重，再到跋扈囂張，演技層次變化上如剝洋蔥式，逐層逐層撕開，網民觀眾大叫驚喜，加上其妝造穿搭更獲一致好評，社交平台小紅書、抖音上如洗板式討論。

林夏薇演重頭劇《黑色月光》。

不少網民留言，指林夏薇今次除了演技上可以對撼楊茜堯外，其身型、穿搭及配飾亦非常吸晴，未知薇薇是否回饋一眾Fans , 剛剛在社交平台上大派福利，上載多張個人品牌鑽飾的宣傳相片，優雅高貴兼而性感，果然特別賣力，難怪她也寫上：「自己品牌自己上陣。」

林夏薇今次穿搭及配飾非常吸晴。

薇薇表示自己喜歡鑽石同演戲，原來兩者有共同之處。「鑽石透過不同形狀跟元素，展現出不同風格美，多樣性的美麗需要通過不同元素和諧結合，才能散發出獨一無二的氣質。正如一齣精彩的劇集，要有著不同特質演員、優質劇本及團隊拼合出來，互有攻守，和諧並巧妙地連接，才會成爲出色作品，當中最最最重要，還是要觸動人心。」既為劇集《黑色月光》 宣傳，又能展現自己生意，一石二鳥；眼利的網民發現老闆娘薇薇在劇中更不時襯品牌靚衫，更上載多個穿搭試範，果然有智慧。