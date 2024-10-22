TVB人氣花旦真空跳舞側擊郭珮文　震撼身材擋也擋不住險洩春光

現年37歲的高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，攀上事業高峰，贏得獎項的同時也收穫人氣，成功圈粉。雖然劇集播完快一年，但高海寧的勢頭依然有增無減，最近她還孖視帝馬國明為2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》擔任主角，戲中將與新一代「最強Body」郭珮文正面交鋒，令人期待。

高海寧孖視帝馬國明為2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》擔任主角。（資料圖片/陳順禎攝）

高海寧人氣持續強勁。（資料圖片/陳順禎攝）

郭珮文在戲中將與高海寧正面交鋒。（資料圖片/陳順禎攝）

眾所周知，高海寧擁有一副令男生傾慕、女生羨慕的魔鬼身材，而且她也毫不吝嗇其天賦本錢，不時會在社交平台性感打扮示人，展示健康性感一面，深受網民喜愛，就算師妹郭珮文來勢洶洶，都未能動搖其地位。近日，高海寧於社交平台寫道：「雖然因為拍賀歲片打了幾晚通宵麻雀，但依然精神奕奕飛去工作。工作使我美麗、工作使我快樂」；並在限時動態分享了一段性感跳舞片，看得網民熱血沸騰。

高海寧最近忙過不停。（IG@sammkoling）

可愛一面。（IG@sammkoling）

展露知性美。（IG@sammkoling）

片中，最近忙不停的高海寧，身形清減不少，但性感度不減。她穿上一襲黑色晚裝，散發優雅氣質，從正面看看似密實，但「戲肉」原來在側面。心情勁靚的高海寧在酒店走廊上，播著近期hit爆的洗腦歌《APT.》邊行邊搔首弄姿，姿態撩人，轉身一刻，豐滿上圍更擋也擋不住，險洩春光，可見她真空上陣，完美演繹「薑是老的辣」，網民紛紛留言：「點解通宵後仍然甘靚，靚得太過份」、「正~够性感」、「Sexy」。這位TVB元祖級最強Body，在身材管理方面更是非常嚴格，一點也不偷懶，就算再忙都堅持做運動，讓她身材長期處於最fit狀態。

高海寧不忘自拍。（IG@sammkoling）

高海寧最近雖然瘦了，但性感度不減。（IG@sammkoling）

高海寧心情勁靚。（IG@sammkoling）

這個側身不得了。（IG@sammkoling）

險洩春光。（IG@sammkoling）