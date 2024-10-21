黃智雯同年離巢結婚公私齊迎大轉變　助養六歲女童生育隨緣

黃智雯（Mandy）去年宣佈離開效力16年的舊東家，並與戀愛11年的圈外男友結婚，在公在私都來個大改變，今次Mandy現身Hoytv 與主播俞詠文Angela 暢談近況。對於離巢結婚同年發生，Mandy表示純粹巧合：「我個人好隨緣，一條時間線到咗呢個歲數階段，需要發生嘅咪發生，好似好戲劇化咁，所有人生中嘅大事都係同一年發生! 」



黃智雯在公在私都迎來大轉變。

因為回復自由身，Mandy可以安排自己做想做的東西：「因為我個人好怕悶，多咗時間，而自己嘅主導性又強咗好多，所以可以揀一啲我好想做嘅嘢去做，其中一個就係同培幼會去到尼泊爾做探訪喇! 今次我哋探訪咗幾個家庭，其中最令我印象深刻嘅就係「童婚」，佢哋好多15，16歲就結婚，對象都係一啲地位比較高嘅社會階層，而當地嘅貧富懸殊都好嚴重，所以佢哋遭受父母嘅反對，跟住畀屋企趕走! 過啲好貧窮嘅生活，咁細個冇接受個應有嘅教育，又已經生咗小朋友，咁成個人生同埋生命似乎就係咁樣! 我哋有問過佢，如果可以再揀嘅話，會唔會咁早結婚？當時佢冇回答，但係從佢嘅眼神，就見到佢嘅無奈，所以我哋身處香港都好幸福，可以有選擇，有自己嘅主導性，但係佢哋唔係! 」

黃智雯(Mandy)現身Hoytv 與主播俞詠文Angela 暢談近況。

雖然身處貧窮的國家，但係黃智雯好欣賞他們的知足：「當地嘅女仔好鍾意跳舞，一著上一啲好靚嘅跳舞服裝，佢哋就會好投入，雖然佢哋物質上唔會好富裕，但係從佢哋嘅笑容，同埋跳舞時候嘅滿足感，原來我都可以為佢哋帶嚟開心，同埋佢哋係好積極面對，佢哋嘅困難同艱苦。」

今次探訪黃智雯更加助養了一個六歲的女孩子：「同佢傾計期間，佢同我分享佢自己有一個夢想，令我好感動嘅係，佢唔會諗自己冇啲乜嘢，反而係有自己嘅一個目標，同埋都有探訪過佢屋企知道佢屋企好貧苦，小朋友唔能夠得到均衡嘅飲食，但佢媽咪仍然希望可以負擔到囡囡讀書嘅學費，所以我決定助養呢個小朋友!」

談到未來的工作，黃智雯表示很想嘗試一些新事物：「希望可以嘗試一啲新嘅角色，同唔同嘅團隊合作，當然好希望同新公司嘅兄弟姊妹合作啦! 其實我同朱茵蔡少芬都冇合作過! 又或者可以同阿Paul黃貫中做下音樂上嘅交流都好唔錯呀! 」