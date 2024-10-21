查小欣驚悉蔡一傑患腦瘤　爆好友生活習慣原來係「酒筲箕」飲成晚

現年57歲的蔡一傑昨日（20日）在Instagram透露自己剛剛完成一個切除腦部腫瘤手術，並分享了頭上圍住大半個頭的疤痕照片，消息震驚大批粉絲。

蔡一傑 (胡凱欣 攝)

蔡一傑自爆剛接手切除腦部腫瘤手術。（IG圖片）

蔡一傑的資深傳媒人好友查小欣，火速發文稱剛剛驚悉蔡一傑患腦瘤，「嚇死我！原來蔡一傑神隱，9月沒跟蔡一智和蘇志威去美國登台，是要做切除腦瘤手術，手術成功，他在社網宣布及公開多謝所有人，這才知道他患腦瘤，事前他沒透半點風聲」。查小欣稱原本8月初約了一傑聚會，卻遲遲收不到電話，如今才恍然大悟。

蔡一傑自爆剛接手切除腦部腫瘤手術。（IG圖片）

她指蔡一傑平時乜都食，「他是我的好飯腳和好酒腳，由地道火鍋店到傳統中菜、高級餐廳，我們都去，通常高級餐廳事前會問：有沒有食物敏感，及有什麽不愛吃。他調皮回答：除咗死貓，乜都食。」蔡一傑又被爆紅酒白酒乜都飲，更不怕「溝酒飲」，「跟傑仔晚飯，通常先會在黃昏Happy Hour由香檳開始，繼而紅酒、白酒，我們都不怕混酒，只怕沒酒」。

查小欣分享蔡一傑合照。（小紅書@查小欣）

查小欣分享蔡一傑合照。（小紅書@查小欣）

查小欣又爆蔡一傑是「酒筲箕」，飲完酒就不愛回家，食完飯去唱K再飲過，又稱呼對方是「千杯不醉」，「約傑仔晚飯，必會騰出整個晚上，因這個男生喝酒就不愛回家，飯後他愛去喝K，繼續喝，他是酒筲箕，千杯不醉。」。查小欣最後叫蔡一傑康復後再飲過：「傑仔，已留了好酒給你！」。

查小欣撰長文憶蔡一傑。（小紅書@查小欣）

查小欣爆蔡一傑是愛酒之人。（小紅書@查小欣）

查小欣爆蔡一傑是愛酒之人。（小紅書@查小欣）

查小欣爆蔡一傑是愛酒之人。（小紅書@查小欣）