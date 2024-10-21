前新聞女神自爆報新聞期間曾放屁　忍唔住放響屁就要做一個動作

早前剛嫁作人妻及推出著作《新聞主播工作實錄》的TVB前首席主播麥詩敏，絕對是新聞女神，幕前當然會保持最佳狀態，但現實是「靚女都會屙屎」，她日前竟拍片分享自己報新聞時放屁會怎麼做。

麥詩敏是無綫前首席主播，早前出書分享自己主播生涯的經歷。（IG@glorrrrr）

麥詩敏在書店搞分享會，並為支持者簽書。（IG@glorrrrr）

麥詩敏上月底剛成為人妻。（資料圖片/受訪者提供）

麥詩敏與老公何澤彬。（資料圖片/受訪者提供）

麥詩敏說：「如果忍到就梗係忍，如果忍唔到就盡量細力啲放，如果唔係入到咪就超級尷尬，突然間呠一聲！如果真係預計會有聲我就會用咪Cut，確保唔會收到聲咁尷尬。而家攝影機自動化，好多嘢都係主播一個人搞掂，唔需要咁多人同場望住，真係忍唔住放咗都冇咁尷尬。」

麥詩敏分享報新聞期間會遇到的尷尬事。（IG@glorrrrr）

其中一件事就是忍不住想放屁。（IG@glorrrrr）

她說忍到都會忍，或者細力啲放。（IG@glorrrrr）

但如果「呠」一聲入了鏡，就會超級尷尬。（IG@glorrrrr）

麥詩敏就自爆：「如果真係預計會有聲我就會用咪Cut，確保唔會收到聲咁尷尬。」（IG@glorrrrr）