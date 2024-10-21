巾幗梟雄之懸崖｜鄧萃雯辭演仲好景　4年內拍4劇仲有1套38億電影

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》今晚（21/10）播出，由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇及陳曉華主演，蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡、海俊傑、李成昌、韓馬利、杜燕歌、莊思明、馬海倫、邵初及關嘉敏等一班好戲之人演出，相當令人期待。早前宣傳活動中，黎耀祥親解《巾幗梟雄之懸崖》其中一個謎團，為何角色會由柴九「進化」成柴十七。巾幗梟雄之懸崖｜與胡定欣第8度合作 黎耀祥唔使就住：一嚟就打

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》今晚（21/10）播出，由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇及陳曉華主演。（劇照）

無綫（TVB）劇集《巾幗梟雄之懸崖》今晚（21/10）播出，由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇及陳曉華主演。（劇照）

講起《巾幗梟雄之懸崖》，相信觀眾都對「換角」，為什麼不是由鄧萃雯主演產生疑問。鄧萃雯就曾以長文，一再澄清不關錢事。《巾幗梟雄之懸崖》監製方駿釗亦有回應，指與鄧萃雯條件方面發覺距離好大，合作機會好細，所以一早已決定由胡定欣頂上。公道地說，TVB片酬低並非秘密，相信鄧萃雯比大家更清楚不過，而她能夠等候四年給出了三次檔期，絕對是有誠意與TVB合作，並非看重錢。鄧萃雯為《巾幗4》留三次檔期 監製方駿釗突爆早知合作機會好細

鄧萃雯在社交平台出長文解釋。（IG截圖）

《巾幗梟雄之懸崖》監製方駿釗。（資料圖片）

那麼，鄧萃雯表示「四年給出了三次檔期」而合作不成後，她又拍了什麼工作呢？以2024年往回數，鄧萃雯在2020年就客串演出了大陸劇集《穿盔甲的少女》、2021年拍攝的時裝劇《我們的當打之年》，2023年播出的古裝劇《九義人》及2022年至2023年拍攝的古裝愛情劇《傾城亦清歡》，以一年一套的速度拍攝，算是頗為多產。

2023年播出的古裝劇《九義人》。（劇照）

鄧萃雯於2022年至2023年拍攝的古裝愛情劇《傾城亦清歡》。（劇照）

電影工作方面，雖然這四年間只拍了一套《孤注一擲》，但它可算是年度重頭戲！由申奧執導，演員分別有張藝興、金晨、詠梅、王傳君，王大陸、周也，孫陽以及鄧萃雯、林威、湯加文、林韋辰等。劇情牽涉東南亞跨國人口販賣事件、緬北電信網絡詐騙和KK園區，題材正好切合當年詐騙議題，於2023年8月上映時更獲得38.49億人民幣票房！

鄧萃雯參演的《孤注一擲》獲得38.49億人民幣票房！（劇照）

鄧萃雯參演的《孤注一擲》獲得38.49億人民幣票房！（劇照）

《孤注一擲》上映之後，近年移居上海的鄧萃雯較專注大陸登台等工作，例如今年年頭鄧萃雯就曾與佘詩曼合體，於《東方衛視元宵特別節目》亮相合唱，也忙於內地舞台劇《鱷魚》的全國巡演，8月份更曾回港拍廣告，簡直是女強人的代表，工作一件接一件。