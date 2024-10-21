62歲惡樣影帝年輕打扮食肆被偶遇　一表情震驚網民私下人品遭公開

現年62歲的吳鎮宇，在影視圈打滾多年，拍過多套膾炙人口的經典作品。1999年他憑杜琪峯執導的《鎗火》獲《第37屆台灣電影金馬獎》「最佳男主角」，翌年再憑《公元2000》獲《香港電影金像獎》的「最佳男配角」，演技無庸置疑；至於劇集方面，《難兄難弟》中的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。

吳鎮宇是金馬影帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

不得不提他在《古惑仔之人在江湖》飾演的「𡃁坤」，是不少人的集體回憶。

吳鎮宇在劇集《衝上雲霄》裡面所飾演的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。（資料圖片）

近年，吳鎮宇轉戰內地，綜藝、電影雙線齊發，早年攜兒子吳費曼（Feynman）參加真人秀節目《爸爸去哪兒2》大受歡迎，成功打開內地市場；而今年他有份主演的犯罪懸疑片《默殺》，在內地票房成績更大收，而另一套受關注的內地電影《鹽湖計劃》也即將上映。除此之外，吳鎮宇近年還先後在《導演請指教》中作為參賽導演，及在《演技派》和《無限超越班》第一、二季中擔任評審導師，雖然天生「惡樣」，但憑出色演技，被視為不少後輩演員的演技模範。近日，有網民在食肆偶遇吳鎮宇，後者竟一反常態，與平時嚴肅表情大相逕庭，令不少網民驚訝。

Feynman小時候跟吳鎮宇拍《爸爸去哪兒2》，廣為觀眾熟悉。（資料圖片）

吳鎮宇在劇中飾演警察。（《默殺》微博圖片）

吳鎮宇在節目《無限超越班》中相當嚴格。（微博@無限超越班官博）

日前，有網民在北京的一間重慶火鍋店偶遇吳鎮宇，成功集郵外，還興奮寫道：「偶遇到偶像吳鎮宇老師超級開心。」相中，吳鎮宇一身休閒服飾打扮，戴著一頂潮牌漁夫帽，看上去年輕不少，臉上還罕有露齒笑，瞬間「殺氣」激減；以往不少人都因為吳鎮宇的酷爆外表，覺得他火爆難相處，不過這位網民則大讚：「老師本人超級Nice」，令其他網民大感羨慕，又大讚吳鎮宇：「他演猜叔是不是故意化妝化老了？生活中看著還很年輕。」、「他照相表情好喜慶」、「他的眼睛永遠亮晶晶」。

吳鎮宇日前被偶遇，罕有露齒笑，同平時嚴肅表情大相逕庭。（小紅書）