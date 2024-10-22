TVB主持獲邀演跨性別性工作者　名導竟要求開刀隆胸：我唔想留疤

梁思浩近年與TVB破冰後回巢主持不少節目，如《通靈之王》系列及《直播靈接觸》等，他早期曾在電影圈發展，但表示覺得拍戲太辛苦不想再試。日前他在專講娛樂新聞的網台節目《娛樂好好玩》中，與江美儀、梁銨庭講起前NBA球星易建聯疑似嫖妓事件，對象更疑是一名跨性別人士。梁思浩自爆27歲時曾獲名導演邀請在電影飾演跨性別性工作者，他雖然覺得這個角色好大機會攞獎，不過最終因為無法按導演要求去隆胸，他決定推掉這部戲。

新一輯《直播靈接觸》昨晚（21日）播出。（TVB）

梁思浩27歲那時已拍過《不扣鈕的女孩》、《滿清禁宮奇案》等三級片，突然有位很出名、曾攞過獎的電影導演找他，希望他演出一套真人真事改編電影的，角色是深水埗的「偽娘」性工作者，導演認為他扮女人會相貌娟好，於是邀他演出。梁思浩說：「我冇記錯嘅話嗰個戲名叫《元洲街王后》，真人真事，元洲街王后係咩人呢？就係喺深水埗嘅偽娘，好好生意，講佢一生嘅一件事。」

梁思浩廿幾歲時，拍過《不扣鈕的女孩》等三級片，令導演相中他，想邀他在《元洲街王后》中演出偽娘一角。（《不扣鈕的女孩》劇照）

他覺得劇本、故事都好到不得了，很大機會問鼎獎項，導演亦安排他與跨性別性工作者聊天，了解他/她們的工作內容，「我嗰時十五十六，如果我拍呢套電影會唔會將自己升高一格呢？第一係因為個導演，第二佢當時畀咗套電影我睇，叫做《The Crying Game》，佢話打算用香港真人呢個故事拍《The Crying Game》，亦都搵咗兩個偽娘，同導演同埋個劇組嘅人同我見面，講點樣接客。」

導演叫梁思浩看看《The Crying Game》，指自己想拍一套類似的真人真事改編作品。

然而梁思浩最終還是未有接拍這部電影，他說如果是今日，他會拍，但當時真的不可能。梁思浩續說：「我真係冇辦法接受到一樣嘢！全裸我都接受到喇！因為當年係未有電腦嘅年代，亦都冇特技嘅嘢。」他讚陳庭欣之前演跨性別人士演得好好，而且用電腦特技就做到導演想呈現的效果，不過90年代科技未有這麼發達，他謂：「當年導演同我講，有兩場戲係最轟動，入戲院睇嗰時所有人都會『嘩！』呼吸唔到，但係點解留返呢兩場，當然冇電腦亦都冇特技化妝，佢要送我去泰國，真係幫我隆胸！佢話拍完嗰兩場再放返出嚟……」江美儀聽到立即大叫：「黐線！」

梁思浩說，導演希望觀眾入場時會猜測到底是否真的有做手術，形成一個話題，所以要他去隆胸，但他實在不想在身體留下兩條疤痕。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩大讚陳庭欣在《踩過界》扮變性人扮得好好，一脫下衣服竟是男兒身，而特技亦十分逼真，基於特技進步，梁思浩今時今日肯接受去演出偽娘角色。（《踩過界》劇照）

梁思浩說，做演員應尋求突破，當年都有認真諗過應否為藝術犧牲，他說那場全裸戲是將原有器官夾在大髀中間，但除衫就會見到女性胸部，而他要流著淚講對白，效果非常震撼。但他實在不想開刀及留疤，「我同導演講，雖然擺咗落去會拆返出嚟，但係我嗰兩條疤痕係一世㗎！你話拍電影可能肥30磅，減50磅，都會有後遺症，但係我後遺症係見到兩條疤痕。」至於點解現時再有機會他肯接，因為特技化妝已可做到同樣效果。

被問到片酬是否很高，梁思浩說：「高！好高！要你做埋手術都唔高就真係算啦！」但他確實無法為藝術犧牲。（YouTube@娛樂好好玩）

他說據了解這套戲至今也未成事，雖然片酬很高，但他相信沒幾位演員會肯接。記者翻查資料，梁思浩說導演找他的年份，應為1994年左右，而1995年確實有一套叫《元洲街王后》的電影上畫，時間上吻合。該片由楊權導演執導，吳家麗、劉錦玲、劉玉翠、張國強、李家聲、黎小田、成奎安等主演，劇情講述吳家麗與劉錦玲是元州街開工的妓女，雖然有涉獵同性戀等性別議題，不過就未有跨性別或偽娘情節，因此未知電影是撞名，抑或最終修改了劇情。

1995年曾有一套叫《元洲街王后》的電影上畫，背景確實是性工作者，主角吳家麗飾演元州街的企街。（《元洲街王后》劇照）

劇中女主角劉錦玲飾演性工作者，電影雖與梁思浩所講的同名，但未有他所講的情節。（《元洲街王后》劇照）