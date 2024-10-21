愛回家｜威龍7美「水着放題」　葉蒨文李芷晴寫真式靚相超屈機

日前播出的《愛．回家之開心速遞》一集（2404集）講及接龍集團「邀請」一班女員工參加商界泳隊比賽，在威迫利誘之下，申瑞素（古佩玲 飾）、Candy（葉蒨文 飾）、Bonnie（林凱恩 飾），Fanny（張盈悅 飾）、Gigi（羅雪妍 飾）、Elaine（李芷晴 飾）、羅網（林鈺洧 飾） 7位美女都報名參加兼集訓。愛回家｜葉蒨文李芷晴 7大美女長腿「水着放題」 呢一幕唔好睇漏

一次過睇晒咁多位美女水着。左至右，申瑞素（古佩玲 飾）、Candy（葉蒨文 飾）、Bonnie（林凱恩 飾）。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。Fanny（張盈悅 飾）、Gigi（羅雪妍 飾）、Elaine（李芷晴 飾）、羅網（林鈺洧 飾）（《愛．回家之開心速遞》截圖）

一次過睇晒咁多位美女水着。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢幾幕係「水着放題」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

破冰轉身變刨冰轉身，膠得嚟好好笑。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

特效同當年《戀愛自由式》一樣，好正呀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

特效同當年《戀愛自由式》一樣，好正呀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢一幕唔好睇漏。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇集中還有不少美女們的泳裝鏡頭，網民都大讚好睇，其後美女們也在Instagram上分享寫真式「福利圖」，一個個都大騷fit爆性感身材，特別一向好身材又有長腿的葉蒨文和李芷晴的泳裝畫面，更令網民精神為之一振！

《愛．回家之開心速遞》Bonnie（林凱恩 飾）（IG圖片）

《愛．回家之開心速遞》Candy（葉蒨文 飾）（IG圖片）

《愛．回家之開心速遞》Fanny（張盈悅 飾）、Gigi（羅雪妍 飾）、Elaine（李芷晴 飾）（IG圖片）

左至右，《愛．回家之開心速遞》羅網（林鈺洧 飾）、Elaine（李芷晴 飾）、Fanny（張盈悅 飾）、Gigi（羅雪妍 飾）。（IG圖片）

《愛．回家之開心速遞》Elaine（李芷晴 飾）。（IG圖片）

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