Lolly Talk首次辦簽名會即有過百粉絲支持　阿妹唱新歌唱到喊

人氣女團 Lolly Talk前日（20日）於馬鞍山出席一商場舉行的「Lolly Talk《10+1》簽唱會」，席間Lolly Talk除了大談專輯製作點滴及即場演繹最新作品外，更與粉絲玩遊戲互動，盡展親和力。

Lolly Talk八位成員出席首個商場簽唱會。(公關提供)

活動後，Lolly Talk更為粉絲送上親筆簽名專輯，製造難忘驚喜。活動當日有逾百名「波板糖」一大清早便在場內等候，場面墟冚。LollyTalk成員在粉絲的歡呼打氣聲中閃亮登場！

Lolly Talk成員獻唱多首歌曲。(公關提供)

原來今次是Lolly Talk首次於商場舉辦簽唱會，她們被問到新專輯製作點滴時，她們表示這張專輯記載了出道以來的每首作品，讓大家共同見證她們八位女生的成長。而未來定必會繼續努力，推出更多好作品，報答大家！

Lolly Talk舉行簽名會，為現場粉絲逐一簽名。(公關提供)

Lolly Talk一眾成員更於台上跟粉絲們玩遊戲，期間各成員亦擺出多個「sweet pose」與粉絲互動，盡展親和力，Lolly Talk為答謝一眾紛絲到場支持，更於現場接連送上多首歌曲，除了公開演唱《數到十》及《四方帽之約》外，更公開演唱《靈魂奇異點》，期間成員阿妹更一度感觸落淚，場面感人。

Lolly Talk成員當壓軸獻唱《靈魂奇異點》時，呀妹更一度感觸落淚，場面感人。(公關提供)

Lolly Talk成員與粉絲玩遊戲。(公關提供)

台上活動後，一向「寵粉」的 Lolly Talk 成員更特意走到粉絲區前與一眾粉絲拍照留念，其後Lolly Talk隨即舉行簽名會，現場數百名粉絲「排長龍」，只為索取偶像於專簽輯上簽名，粉絲紛紛表示很興奮能跟偶像進行近距離交流。