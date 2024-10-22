巾幗梟雄之懸崖第2集劇情｜胡定欣想自殺因為佢　黎耀祥醒目制止

《巾幗梟雄之懸崖》第二集劇情：

胡定欣親兄「新爺」鄧桂新（海俊傑飾）聯同其他老闆，追討胡定欣的欠款，令銀行出現擠提危機。胡定欣接近崩潰，準備吞槍自殺，幸被黎耀祥制止，黎耀祥利用「激將法」令胡定欣放棄自殺。

胡定欣接近崩潰，準備吞槍自殺，幸被黎耀祥制止。(影片截圖)

胡定欣接近崩潰，準備吞槍自殺，幸被黎耀祥制止。(影片截圖)

黎耀祥利用「激將法」令胡定欣放棄自殺。(影片截圖)

黎耀祥向胡定欣表示其實自己都想死，更講述自身的經歷，自己是有名的「烏鴉口」，說什麼都會中。他自己做生意卻完全不行，做什麼都會賠本，但幫助人做生意卻有一手，黎耀祥承諾幫胡定欣度過難關。

黎耀祥向胡定欣表示其實自己都想死，更講述自身的經歷，自己是有名的「烏鴉口」。(影片截圖)

黎耀祥自己做生意卻完全不行，但幫助人做生意卻有一手。(影片截圖)

蕭正楠、羅天宇與唐司令（鄭啟泰飾）的手下齊聚桂香樓，表面上有說有笑，實則互相刺探，危機四伏。陳曉華通過畫冊，認出羅天宇正是小時候救過自己一命的同學。

蕭正楠、羅天宇與唐司令（鄭啟泰飾）的手下齊聚桂香樓。(影片截圖)

陳曉華通過畫冊，認出羅天宇正是小時候救過自己一命的同學。(影片截圖)

胡定欣立即找黎耀祥想方法解決面前的困難，胡定欣因「愛才」而與黎耀祥訂立「口頭合約」，希望他能夠救回銀行。黎耀祥拋出一堆方法，雖然一開始胡定欣對其有所保留，但亦照做，最後的確讓銀行渡過了今次的擠提危機。

胡定欣立即找黎耀祥想方法解決面前的困難。(影片截圖)

胡定欣立即找黎耀祥想方法解決面前的困難。(影片截圖)

黎耀祥拋出一堆方法，雖然一開始胡定欣對其有所保留，但亦照做，最後的確讓銀行渡過了今次的擠提危機。(影片截圖)

黎耀祥拋出一堆方法，雖然一開始胡定欣對其有所保留，但亦照做，最後的確讓銀行渡過了今次的擠提危機。(影片截圖)

鄭啟泰來到桂香樓，羅天宇與江湖兄弟早已埋伏，引發槍戰。羅天宇的同夥挾持陳曉華，準備殺她滅口，羅天宇制止並放走了她。陳曉華對羅天宇既感激又害怕。

鄭啟泰來到桂香樓，羅天宇與江湖兄弟早已埋伏，引發槍戰。(影片截圖)

鄭啟泰來到桂香樓，羅天宇與江湖兄弟早已埋伏，引發槍戰。(影片截圖)

羅天宇的同夥挾持陳曉華，準備殺她滅口。(影片截圖)

《巾幗梟雄之懸崖》劇情簡介：

二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香（陳曉華飾）重遇求學時期的心上人韋豪（羅天宇飾）；

柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍。(劇照)

十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）欣賞十七。(劇照)

韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連。(劇照)

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境。(劇照)