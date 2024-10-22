梁思浩爆香港好多名人嫖偽娘　貴過普通妓女有一個條件最值錢

梁思浩日前在專講娛樂新聞的網台節目《娛樂好好玩》中，與江美儀、梁銨庭講起前NBA球星易建聯疑似嫖妓事件，他突然說：「嫖妓，如果跨性別人士其實都好好多㗎啦。」他自爆27歲時曾獲名導演邀請在電影飾演跨性別性工作者，他雖然覺得這個角色好大機會攞獎，不過最終因為無法做到導演要求去開刀隆胸，他決定推掉這部戲。

中國籃球巨星易建聯疑似嫖妓被爆裸照。(網上圖片

儘管最終沒參與這部戲，不過他本身亦做了不少前期功課，例如去元州街跟「偽娘性工作者」聊天，了解這群人的工作日常，「偽娘呢樣嘢我有好多資料，香港好多人幫襯偽娘，真實資料我唔怕講。」

他說當時跟兩個「偽娘」見面，了解工作流程、如何接客，對方說香港最多跨性別妓女的地區就是深水埗和灣仔，又說：「導演仲話記得教梁思浩要著魚網絲襪，啲人嚟幫襯最鍾意見到魚網絲襪，黑魚網，胸圍又要戴邊種。」他更透露：「佢都講咗香港好多名人都會幫襯佢哋，佢講畀我聽啲名，當然我唔會講出嚟，佢話好得意㗎，有啲人係要好刺激。佢哋比一般妓女收得貴好多㖭，佢哋一個做咗（隆胸手術），一個冇做，除咗衫係平嘅。」他說這些跨性別性工作者是「企街」，嫖客會揸靚車到附近，睇啱人就「問價」，「你見到架車就開個價錢，通常就帶你去五星級酒店㗎喇。」

梁思浩曾與跨性別性工作者接觸，對方大爆香港有很多名人幫襯。（YouTube@娛樂好好玩）

整個傾談內容中，最震撼梁思浩的是，他原本以為這些偽娘一定會盡可能想隱藏自己原有的男性性器官，但實況並非如此。他表示：「好多人搵你幫襯就係要摸你下面！千祈唔好包，記得俾佢睇到你有下面，俾佢睇到你有兩樣嘢，上面又有，下面又有，咁你就值錢喇！」