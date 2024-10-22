巾幗4｜黎耀祥親自拆解「柴十七」命名之謎　原來同呢樣嘢有關

金牌編審張華標重返TVB操刀、並夥拍昔日《巾幗》系列好拍檔方駿釗（嘟嘟）監製的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（下文簡稱《巾幗4》）昨晚（21日）首播，隨即引起討論。

呢幕「極速黃包車」睇係好過癮，但拍攝其實好辛苦。

祥哥嘅出場好impressive。

昨晚首播的《巾幗4》，短短一集已高潮迭起，以舊上海為故事背景的《巾幗4》，女主角七爺鄧桂嬋（胡定欣飾）一開始便遇上危機，要找來擁三寸不爛之舌的柴十七（黎耀祥飾）打救；而巾幗與梟雄惺惺相惜的場口，更有著金牌編審張華標的強烈特色，就是連串密集式的精警對白，及男、女主間的唇槍舌劍，配以劇組用心打造的360旋轉式拍攝，凸顯了場口的「霸氣」。

呢場戲兩位主角嘅演技，加上精警對白，加上用心拍攝嘅製作團隊，變奏出一場好戲。留意番，為咗凸顯場口嘅張力，攝影師全程hand held轉住圈嚟拍，少啲體力同平衡力都唔掂呀。

呢場戲兩位主角嘅演技，加上精警對白，加上用心拍攝嘅製作團隊，變奏出一場好戲。留意番，為咗凸顯場口嘅張力，攝影師全程hand held轉住圈嚟拍，少啲體力同平衡力都唔掂呀。

祥哥受訪時笑言一輪嘴場口，是《巾幗》系列好拍檔張華標為其度身訂造：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我嘅長處，加番啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講四頁紙、一輪嘴去鬧人咁。」

七爺呢吓跣腳其實都好有戲劇效果。

七爺呢吓跣腳其實都好有戲劇效果。

昨晚七爺及柴十七的出場均戲味加氣場甚濃，前者以大Red唇、睿智笑容加強勢戒指帶出霸氣，後者則以入木三分的翹著二郎腿腳䟴䟴和嘴藐藐囂張狀態現身，配以張華標式的抵死對白，難怪贏得網民不少好評：「製作認真，港劇而言大成本，劇情緊湊，好睇」、「啲對白真係難背，點記？」、「咁快就一集完，證明好好睇」。網民對於古巨基繼《巾幗2》後再唱主題曲大感驚喜，並笑言《巾幗》回憶返晒嚟：「其實我都估唔到仲會搵返古巨基依啲有返咁上下份量嘅歌手嚟唱」、「一聽到佢把聲，《巾幗》嘅回憶返晒嚟。」

呢幕「極速黃包車」睇得開心，拍得用心。24a同b呢兩張圖能清楚見到威也同吊機，證明場口幾大陣仗。

相關劇照

《巾幗》首集男主角柴九深入民心，祥哥今次第四季飾演柴十七，令不少網民揣測兩個角色是否有親，留言：「十七會唔會係柴九嘅曾曾曾孫」，相當搞笑。昨晚祥哥帶領定欣、陳曉華、羅天宇及蕭正楠為劇集首播作直播宣傳時，爽性公開「柴十七」命名之謎，並謂出處是《易經》：「點解姓柴係一個情意結嚟，十七呢個名係標哥取自《易經》八十一理數入面嘅。《易經》十七卦叫隨卦，隨遇而安咁解，十七為吉（卦），意思係排除萬難、有貴人助、把握時機、可得成功，完全係符合咗柴十七嘅人物性格，大家要明白編劇嘅苦心，佢連角色名都唔係求其嘅。」

呢幕與外甥對壘戲，觀眾都睇得好投入過癮，仲話呢啲鬧人嘅說話，係要出自七爺把口先啱身份同感覺。

呢幕與外甥對壘戲，觀眾都睇得好投入過癮，仲話呢啲鬧人嘅說話，係要出自七爺把口先啱身份同感覺。

祥哥又指《巾幗》系列每季角色都截然不同，故希望觀眾能當四季是全新的故事看待：「巾幗同梟雄只係一個概念，冇框框，大家冇需要比較，我哋都冇壓力嘅。」監製嘟嘟則透露《巾幗4》與七字相當有緣：「我哋十月七日開工，十二月十七日收工，加上角色名都有個七字。」

呢幕與外甥對壘戲，觀眾都睇得好投入過癮，仲話呢啲鬧人嘅說話，係要出自七爺把口先啱身份同感覺。

呢幕與外甥對壘戲，觀眾都睇得好投入過癮，仲話呢啲鬧人嘅說話，係要出自七爺把口先啱身份同感覺。

除了招牌式「口水花」大場面，昨晚還有不少巾幗Style焦點場口，分別是韋豪（羅天宇飾）與一人坐擁三角的蕭正楠的精彩對打；七爺返回娘家時與外甥偉強（周百恩飾）、因七爺與親姊桂嫦（甄采浠飾）昔日的桃色恩怨而引發的激烈爭執及掌摑事件；及七爺及柴十七的「丁鈴噹啷極速黃包車」場口，相關場口相當刺激，醉酒的七爺與柴十七分別坐上黃包車，然後由車伕極速拉著二人沿著樓梯極速向下滑，柴十七全程呼天搶地的狀態與開心大叫的七爺形成強烈對比。

呢啲咁精彩嘅埋身肉搏戲，之後陸續有嚟。

呢啲咁精彩嘅埋身肉搏戲，之後陸續有嚟。

祥哥及定欣昨晚於直播期間，透露場口分開兩段拍攝、並拍攝了一整個晚上，劇組更為二人準備了威吔等道具以策安全，祥哥說：「嗰場戲算係少少危險動作，但比想像中好好多，好玩嘅，仲比想像中冇咁刺激添！」定欣即笑著補充：「因為拍咗太多次。」二人續說：「其實喺樓梯墊咗啲嘢已經卸咗啲力，嗰場戲真係拍足N咁多次，拉車嘅都係武指，佢哋好有經驗。」定欣說：「好在黃包車個底有個位可以畀隻腳𨅝住，否則你真係覺得會飛出去。」

呢啲咁精彩嘅埋身肉搏戲，之後陸續有嚟。

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另新劇及綜藝節目於同日首播的蕭正楠，昨晚連環走訪《東張西望》及《巾幗4》直播現場瞓身宣傳。對於自己近乎雄霸昨晚翡翠台黃金時段，蕭正楠在社交網笑言是另類「煩擾式宣傳戰術」：「唔好意思，今晚會煩到大家，我7:30、8:30、10:30都會喺翡翠台，希望煩到你哋鍾意。」

蕭正楠尋晚「雄霸」咗翡翠台黃金時段！

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