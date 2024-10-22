Twins初出道超近鏡黑圖曝光　阿Sa冇眼睇：好多雀斑呀

剛於佛山完成第十三場、亦是內地巡迴最後一站演唱會的Twins，馬不停蹄回到香港，日前到位於銅鑼灣的英皇娛樂期間限定概念店0 e:ffect Concept Store舉行簽名會，雖然當日只得二百五十個名額，但更多未能被抽中的fans聞風而至，一早已在舖外及對的馬路的時代廣場等候二人出現，場面墟冚。簽名會期間，不少fans均一家大小帶來老婆或老公及小朋友到場支持，亦有fans送上「驚喜」，拿出二人出道不久後的「黑圖」給二人簽名，面對過去的自己，嚇得阿Sa蔡卓妍「花容失色」，爆笑全場。



Twins多年未有在港舉行簽名會，萬人空巷。

Twins多年未有在港舉行簽名會，萬人空巷。

多年未有舉行簽名會，Twins均表示十分興奮，而且難得，「耐到都唔記得咗有幾耐，其實好開心，因為平時見到大家都係演唱會或者係一啲活動，比較有距離，又或者係來去匆匆，好少時間或者機會可以咁近距離面對面，大家可以傾吓偈。」簽名會上，fans帶來簽名的物品除了最新推出的彩膠，亦有各種不同的物件，最特別是有二人出道追隨到現在的fans，竟然帶來她們剛出道時的照片來簽名，阿Sa拿着一張被fans超近距離拍攝的相片，「睇吓塊面大到，喂！嗰陣時好多雀斑呀、仲有暗瘡……」然後一副慘不忍睹的表情，而fans在旁則大笑，場面有趣。除此之外，亦有fans向十一月生日的阿Sa提前送上生日禮物，十分有心。

不少FANS追TWINS多年，帶埋老公仔女現身簽名會。

不少FANS追TWINS多年，帶埋老公仔女現身簽名會。

不少FANS追TWINS多年，帶埋老公仔女現身簽名會。

不少FANS追TWINS多年。

簽名簽名會結束後，二人到便在概念店內「巡視」一番，首次到概念店的阿嬌先抽扭蛋再抽小抽咭，在抽第一個扭蛋時，即抽中Twins的簽名寶麗萊，工作人員表示整部機只得幾張，有fans試過用五位數字才抽到，阿嬌聞言：「我抽咗佢哋啲機會𠻹，哈哈，我要影相show一show off呀。」隨後二人又買了英皇集團主席楊受成博士的小咭套掛飾，「巡舖」完畢後，便到隔離幾個舖位的英皇鐘錶珠寶跟楊博士會合，二人隨即化身小fans拿出小咭套給楊博士簽名，十分搞笑。二人在選購金飾時，店內有客人大叫：「老闆，阿Sa生日呀。」阿Sa即大讚對方醒目，楊博士搞笑回應：「咁佢送嘢俾我吖。」